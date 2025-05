Oposição ignora histórico de derrotas e desdenha de chapa petista

Oposição tenta emplacar discurso contra superchapa petista - Foto: Reprodução | TV | Divulgação | PT

O bloco de oposição na Bahia, liderado pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), tem tentado emplacar, nas últimas semanas, o discurso de que há chances de vitórias nas eleições de 2026 contra a 'superchapa' do PT, como vem sendo chamada a majoritária encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues e pelos ex-governadores Rui Costa e Jaques Wagner.

A teoria pregada, que ignora o histórico recente de derrotas do grupo contra os candidatos petistas, é de que o cenário seria "mais fácil" para o triunfo. O que tem sido defendido por uma ala do PT é que Jerônimo seja candidato à reeleição, com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disputando o Senado, junto com o já senador Jaques Wagner, que seria postulante a um novo mandato no Congresso Nacional.

Nos últimos dias, ACM Neto, que perdeu a eleição para governador em 2022, tem reforçado a ideia de que pode derrotar o grupo. Na quinta-feira, 15, o ex-prefeito falou abertamente sobre o tema, em entrevista à rádio Excelsior, e afirmou que prefere encarar os três nomes nas urnas.

“Eu, caso seja candidato a governador, particularmente prefiro encarar os três do PT. Acho mais fácil nesse cenário. A gente não escolhe adversário, mas, fazendo uma análise, é mais fácil encarar os três do PT, porque vamos mostrar a panelinha deles. Você gira, gira, gira e termina em Rui Costa, Jaques Wagner e Jerônimo", afirmou o líder da oposição.

Ex-líder da bancada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado estadual Alan Sanches (União Brasil) também minimizou o peso da chapa com três governadores, no final de 2024, ao comentar sobre o tema.

"A gente se preocupa com o nosso. Na hora da disputa eleitoral, vamos mostrar que depois de 18 anos, a Bahia precisa de mudança", afirmou na ocasião, em conversa com a imprensa.

Em janeiro deste ano, foi a vez do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), ironizar o desenho, afirmando que a composição poderia dar "xabu".

"Eles acham que vão ganhar todas as eleições na política. Uma hora dá xabu”, disparou Bruno Reis.

Na contramão

Diferente do que tem sido dito publicamente por ACM Neto e parte de seus aliados, outros membros da oposição reconhecem o peso que uma chapa com Jerônimo, Rui e Wagner deve ter nas urnas, caso seja confirmada.

Alguns nomes consultados recentemente pelo Portal A TARDE, em conversas informais, acreditam que a majoritária 'puro-sangue' seria "imbatível", com possibilidade de uma reeleição com recorde de votos para o atual governador.

O que pensam os aliados?

Dentro do PT, a expectativa é de que a chapa majoritária puro-sangue consiga impulsionar a bancada do partido na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, mesmo com a federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV).

"Esperamos voltar para a época em que a gente tinha até 15 deputados aqui, mesmo sabendo que tem a federação", disse um deputado estadual petista, em conversa com o Portal A TARDE, em fevereiro deste ano.