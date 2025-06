Após aval do Inema, VLT acelera em trecho estratégico de Salvador

Obras de duplicação na Estrada do Derba - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu licenças ambientais à empresa responsável pela implantação do Lote 2 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), autorizando a supressão de vegetação e o manejo da flora em uma área de 9,83 hectares na Estrada do Derba, entre a Nova Rodoviária e o Hospital do Subúrbio, em Salvador.

A autorização foi concedida ao consórcio formado pelas empresas CETENCO Engenharia S.A., AGIS Construção S.A. e CONSBEM Construções e Comércio Ltda., à frente das obras do trecho que liga os bairros de Paripe, no Subúrbio Ferroviário, a Águas Claras, no miolo de Salvador.

Conforme detalhou o documento de anúncio, as medidas, válidas até agosto de 2030, têm o objetivo de realizar as obras de ampliação de taludes de corte e de aterro do Trecho 01 - Lote 02 do VLT, também autorizada pelo Inema.

Trechos

Ao todo, a obra será dividida em três trechos e cada um deles terá um consórcio como responsável pela sua construção, com um custo abaixo do estimado pelo governo do estado no lançamento do projeto.

O vencedor do primeiro lote do VLT, correspondente ao trecho entre a região da Calçada, em Salvador, e Ilha de São João, em Simões Filho, foi o Consórcio Expresso Mobilidade Salvador, formado pelas empresas Álya Construtora S.A., Metro Engenharia e Consultoria Ltda., e MPE Engenharia e Serviços S.A., que atingiram a nota máxima na avaliação técnica da CTB e propuseram um custo de R$ 1,418 bilhão para a construção.

O terceiro lote, que compreende o trecho entre Águas Claras e a orla de Piatã, o vencedor foi o consórcio composto pelas empresas Mota Engil Engenharia e Construção S.A., Obrascon Huarte Lain S.A., e MEIR Serviços e Construções Ltda., que também receberam a melhor nota técnica na avaliação da CTB e propôs o menor preço para a obra: R$ 791,4 milhões.

A previsão de conclusão das obras do primeiro trecho do VLT de Salvador é para junho 2027. Já para os trajetos correspondentes aos lotes 2 e 3 da licitação, a estimativa é de término apenas em agosto de 2028.

Atualmente, as obras do VLT de Salvador avançam nos lotes 1 e 2, com 18,67% e 13,30% de execução, respectivamente. O projeto inclui valorização urbana no entorno, geração de empregos e potencial turístico.

Com investimento de R$ 5 bilhões, ao todo, o modal terá 36,4 km de extensão e capacidade para transportar até 100 mil passageiros por dia.