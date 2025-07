Tássio Brito deve vencer eleição e assumir comando do PT baiano

Tássio Brito lidera marcha da apuração do PT - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Tássio Brito deve ser eleito presidente do diretório baiano do Partido dos Trabalhadores (PT). A tendência foi confirmada pelo Portal A TARDE, em conversas com nomes ligados à legenda. Durante o processo, ele contou com o apoio do senador Jaques Wagner, um dos principais nomes da sigla no estado.

O Processo de Eleições Diretas (PED), pleito realizado pelo PT para escolher dirigentes de todas as esferas (municipal, estadual e nacional), ocorreu neste domingo, 6. Um dos nomes ouvidos, sob anonimato, afirmou que o favoritismo de Tássio, já confirmado nas primeiras parciais da apuração dos votos, já era esperado durante a campanha.

Além de ostentar o apoio de Wagner, Tássio contou com outros nomes de peso na sua campanha, como os secretários estaduais Felipe Freitas (Direitos Humanos) e Rowenna Brito (Educação).

A última parcial, divulgada na tarde desta segunda-feira, 7, aponta Tássio Brito com 69,5% dos votos, seguido por Jonas Paulo, militante histórico do partido, que tem 28%. Paulo Riela tem 1,3%. Os demais candidatos não atingiram 1% dos votos até o momento. Ao todo, foram apurados os votos de 130 municípios baianos.

Tássio, que é da corrente Esquerda Popular Socialista (EPS), também venceu a eleição em Salvador. Em Ilhéus, Jonas Paulo, da tendência Construindo um Novo Brasil (CNB), saiu vencedor. O resultado final do pleito será divulgado terça-feira, 8.

Eleição nacional

No âmbito nacional, Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara e ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, também surge como favorito para presidir o PT, segundo apuração do Portal A TARDE. Atualmente, o comando da legenda está nas mãos do senador Humberto Costa, que assumiu de maneira interina com a saída de Gleisi Hoffmann para o Ministério da Secretaria de Relações Institucionais (SRI).

Apesar da tendência de vitória do ex-ministro, o resultado pode ter sua divulgação adiada, uma vez que a eleição em Minas Gerais não ocorreu, por conta de um passe em torno de uma das candidaturas.