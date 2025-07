PT realiza eleições internas; veja candidatos

PT realiza eleições neste domingo, 6 - Foto: Alessandro Dantas | PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) realiza neste domingo, 6, o Processo de Eleições Diretas (PED), que vai eleger o novo presidente nacional da sigla e os membros dos diretórios estaduais e municipais.

A votação, que teve início às 9h, se encerra às 17h. Filiados que estão no exterior também poderão escolher o presidente do partido, cargo hoje ocupado pelo senador Humberto Costa.

Concorrem ao posto Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara e ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social no governo Dilma Rousseff; Rui Falcão, deputado federal e presidente do PT entre 2011 e 2017; Romênio Pereira, fundador do PT e membro da executiva nacional; e Valter Pomar, historiador e dirigente nacional do partido.

O prazo para a divulgação dos resultados e lançamento no sistema nacional é até às 14h da segunda, 7. Caso nenhum candidato atinja mais de 50% dos votos válidos, haverá segundo turno no dia 20 de julho.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva registrou seu voto. O momento foi divulgado pela página do PT nas redes sociais.

Presidência do PT baiano

O PT baiano conta com cinco candidaturas. Atual presidente da legenda no estado, Éden Valadares optou por não tentar a reeleição, apoiando Tassio Brito.

Também concorrem à sucessão Rodrigo Pereira, Paulo Riela, Gabriel Cavalcante e a dupla Jonas Paulo e Elen.

Após registrar seu voto, Éden reforçou a importância do processo democrático dentro do partido.

"Nós estamos organizados em mais de 380 cidades para o PED. Então, a nossa expectativa é que tudo ocorra bem, em clima de civilidade, de cidadania petista, de ampla participação. Esperamos que esse PED seja maior do que o que foi em 2019. Em 2019, fui eleito com a participação de mais de 32 filiadas e filiadas. A expectativa é que esse ano a gente consiga superar essa meta e que o partido saia mais unificado desse processo", afirmou o dirigente petista.