Advogado de Bolsonaro rebate acusações de Mauro Cid

Paulo Bueno ao lado de Bolsonaro - Foto: Fellipe Sampaio | STF

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que tenha tentado obter informações acerca da delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid .

Segundo a defesa do advogado Paulo Bueno, que atua para Bolsonaro no inquérito da tentativa de golpe de Estado, não houve qualquer movimento do tipo ou conversa com Cid por redes sociais.

Advogado adota silêncio

Durante depoimento para a Polícia Federal na última terça-feira, 1, Paulo Bueno, que é investigado por obstrução, adotou o silêncio.

No documento adicionado ao inquérito, a defesa de Paulo Bueno afirma que a única interação dele com o também advogado Eduardo Kuntz, que aparece entre os citados por obstrução, foi por chamada de vídeo.

“Não houve qualquer outra mensagem ou interação antes ou após esta, ocorrida no dia 14 de junho de 2024”, diz trecho do argumento apresentado.