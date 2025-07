VÍDEO: Vereador baiano admite ter atropelado e matado adolescente

Joabe Roma, vereador pelo partido Podemos - Foto: Reprodução/Instagram

O vereador Joabe Roma (Podemos), da cidade baiana de Igrapiúna, admitiu ter atropelado um adolescente em Camamu, município também situado no sul do estado, na última quarta-feira, 2. Samuel de Jesus Santos, que morreu no acidente, estava com um amigo em uma bicicleta quando foram atingidos.

Em comunicado divulgado através de vídeo nas redes sociais, Joabe Roma relatou que tentou diminuir a velocidade do seu carro, mas acabou sendo surpreendido pelos jovens que passavam na rodovia.

"Quando estava chegando em Itabela, aconteceu esse fato que não desejo a ninguém. Eu visualizei o carro da Coelba trabalhando e diminuí a velocidade do carro. Não tinha sinalização na pista, só ao redor do caminhão, que estava na contramão. Como não havia risco, não tinha carro vindo na direção contrária a mim, eu segui no meu roteiro e foi quando os dois jovens atravessaram na minha frente. Não pude evitar, eu tentei ao máximo desviar, mesmo assim não consegui evitar", detalhou o edil.

O vereador fugiu do local do acidente, mas garante ter chamado o socorro. De acordo com ele, o medo de ser linchado pelos moradores da região o fez deixar o local. Ele afirma ter acionado a polícia e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) após o atropelamento.

"Eu parei, tentei prestar socorro no momento, mas minha vida também acabou ficando em risco, quando algumas pessoas quiseram me linchar, me quebrar, me matar ali mesmo por conta do calor da emoção. É ruim lembrar disso, porque só quem passa é que sabe como está minha cabeça. É triste, foi um jovem que se foi, uma família que perdeu um parente e eu não queria que isso acontecesse nem comigo e nem com ninguém", lamentou.

O amigo de Samuel que sobreviveu não teve identidade divulgada. Ele foi levado para uma unidade médica e não há atualizações sobre o estado de saúde.