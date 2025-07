Deputado Rosemberg Pinto é novo presidente do PT de cidade baiana

Rosemberg Pinto (PT) durante votação em São Francisco do Conde - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Militantes do PT de São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador (RMS), elegeram o líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Rosemberg Pinto, como presidente do diretório municipal. A cidade é o principal reduto eleitoral do parlamentar.

Os petistas foram às urnas no domingo, 6, quando aconteceu o processo de eleição direta (PED) da sigla. Neste pleito, os votos são impressos e depositados em um gabinete.

O resultado foi anunciado nas redes sociais do deputado estadual, que comemorou a decisão dos correligionários, nesta segunda-feira, 7. “Viva o Partido dos Trabalhadores”, escreveu Rosemberg.

Antes, o deputado usou o seu perfil para falar sobre a importância do PED, considerando o ato como fortalecimento da democracia dentro partido.

"Fortalecer a democracia no PT é fortalecer a voz do povo! Milhões de filiados, inclusive eu, participam do PED, o Processo de Eleições Diretas, das zonais às instâncias nacionais. É a expressão mais concreta de democracia partidária, onde cada voto define nossas lideranças", disse o petista.

Intermediação

A candidatura do deputado contou com aval do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do então presidente do PT estadual, Éden Valadares.

Os dois chegaram a intermediar o embate entre o parlamentar e Luan Santos, que encabeçava a chapa "Juventude, Coragem e Renovação para Mudar o PT".

Após acordo para evitar desgaste dentro da sigla, Luan se aliou a Rosemberg, integrando o posto de vice-presidente, formando chapa única na cidade.

Eleições

O Processo de Eleições Diretas (PED), pleito realizado pelo PT para escolher dirigentes de todas as esferas (municipal, estadual e nacional), ocorreu no domingo, 6.



Na Bahia, a disputa ficou entre Tássio Brito, Jonas Paulo e Paulo Riela. Conforme apurações do Portal A TARDE, a tendência é que o nome escolhido pelos petistas seja o de Tássio, nome apoiado pelo senador Jaques Wagner.

A última parcial, divulgada na tarde desta segunda-feira, 7, aponta Tássio Brito com 69,5% dos votos, seguido por Jonas Paulo, militante histórico do partido, que tem 28%. Paulo Riela tem 1,3%.

Os demais candidatos não atingiram 1% dos votos até o momento. Ao todo, foram apurados os votos de 130 municípios baianos.