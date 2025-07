Saiba quem é a nova presidente do PT de Salvador

Ana Carolina é a nova presidente do PT de Salvador - Foto: Divulgação

A militante Ana Carolina foi eleita, nesta segunda-feira, 7, presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Salvador, com a maior votação já registrada na história do Processo de Eleições Diretas (PED) do partido na capital baiana.

Com 2.611 votos, ela obteve 75% dos 3.664 votos válidos, resultado que também representa o processo mais mobilizado já realizado pelo PT em Salvador. A votação realizada no domingo, 6, teve sua apuração encerrada na manhã desta segunda.

"Essa foi a eleição mais mobilizada da história do PT em Salvador. A votação que tive é a maior já registrada no PED na cidade, proporcionalmente também. É reflexo de uma grande unidade construída entre as forças políticas e sociais do partido, com diálogo direto com a militância, com as zonais e com os territórios populares", afirmou Ana Carolina após o anúncio do resultado.

A nova presidente também ressaltou que sua gestão buscará reposicionar o PT em Salvador com um perfil mais conectado à esquerda e às pautas populares, ampliando a presença do partido nos territórios e no debate urbano da cidade. Atualmente, o PT conta com apenas uma vereadora na Câmara Municipal, Marta Rodrigues.

"A cidade tem uma desigualdade profunda, agravada por um modelo político que governa Salvador de costas para o povo. Vamos construir um partido mais presente nas lutas do povo soteropolitano e apresentar um projeto alternativo, popular e participativo", afirmou.

Presidência do PT baiano

O PT baiano conta com cinco candidaturas. Atual presidente da legenda no estado, Éden Valadares optou por não tentar a reeleição, apoiando Tassio Brito.

Também concorrem à sucessão Rodrigo Pereira, Paulo Riela, Gabriel Cavalcante e a dupla Jonas Paulo e Elen.

Cenário nacional

A presidência nacional do partido é disputada por Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara e ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social no governo Dilma Rousseff; Rui Falcão, deputado federal e presidente do PT entre 2011 e 2017; Romênio Pereira, fundador do PT e membro da executiva nacional; e Valter Pomar, historiador e dirigente nacional do partido.

O prazo para a divulgação dos resultados e lançamento no sistema nacional é até às 14h da segunda, 7. Caso nenhum candidato atinja mais de 50% dos votos válidos, haverá segundo turno no dia 20 de julho.