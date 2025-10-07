Deputada petista é libertada após ser presa em Israel

Deputada estadual Luizianne Lins (PT-CE) - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) está entre os 13 brasileiros libertados nesta terça-feira, 7, após serem presos por forças de segurança israelenses em águas internacionais, na semana passada — ela estava em uma missão humanitária em defesa dos direitos humanos e da paz na Faixa de Gaza quando acabou detida.

O grupo foi conduzido até a fronteira com a Jordânia onde foi recebido por diplomatas brasileiros. A expectativa é a de que eles cheguem à Amã, capital do país, ainda no dia de hoje.

Segundo o Itamaraty, a libertação foi resultado de negociações diretas conduzidas pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv, em Israel, com o apoio da representação diplomática em Amã.

A flotilha Global Sumud — composta por mais de 40 embarcações e cerca de 420 ativistas de diversas nacionalidades — tinha como objetivo levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza, região sob bloqueio israelense há mais de 15 anos.

Quem é a deputada do PT que foi sequestrada por Israel em Gaza

A deputada federal Luizianne de Oliveira Lins (PT-CE), 56 anos, estava a bordo de uma flotilha humanitária interceptada por forças israelenses quando seguia rumo à Faixa de Gaza, na quarta-feira, 1º. O grupo internacional tentava levar suprimentos à região por meio de embarcações que partiram de portos no Mediterrâneo.

Ex-prefeita de Fortaleza por duas gestões (2005-2012), Luizianne é jornalista formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), onde leciona desde 1995, hoje licenciada. Filiada ao PT desde 1989, já foi vereadora, deputada estadual e presidente municipal da sigla em Fortaleza.

Atualmente cumpre seu segundo mandato na Câmara dos Deputados, onde integra as comissões de Cultura, Comunicação e a Comissão Especial sobre Inteligência Artificial (PL 2338/23).

Além da atuação parlamentar no Brasil, Luizianne é membro do Comitê Executivo da Liga Internacional dos Parlamentares por Al Quds e Palestina, organização da qual se tornou representante da América Latina em 2024. A deputada tem presença ativa em fóruns internacionais em defesa da independência palestina.