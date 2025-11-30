POLÍTICA
CNB de Todas as Lutas elege dois baianos para coordenar áreas estratégicas do PT Nacional
Eleição aconteceu na noite de sábado
Por Redação
A CNB de Todas as Lutas da Bahia, corrente ligada ao PT, elegeu neste sábado à noite (29), em plenária virtual que reuniu centenas de militantes, dois quadros baianos que irão coordenar áreas estratégicas do partido em nível nacional.
Atual coordenador nacional do Setorial Inter-Religioso do PT, Gutierres Barbosa foi reeleito por consenso, junto com o coletivo nacional.
Sob sua liderança, Gutierres conseguiu um avanço inédito para o Setorial Inter-religioso do PT, que aumentou de 2.500 para 10 mil filiados, além de ampliar sua organização de 12 para 27 estados da federação.
No Setorial de Segurança Alimentar e Nutricional, Taíse Conceição, presidenta do PT de Simões Filho, advogada e conselheira de ética do PT Bahia, venceu a disputa nacional e assumirá a coordenação pelos próximos quatro anos.
Na avaliação de Ivan Alex, dirigente histórico do PT, ex-secretário nacional de Movimentos Populares, essa conquista reafirma o papel estratégico da CNB baiana.
“Elegemos dois companheiros determinados, preparados e profundamente comprometidos com o projeto democrático e popular. Gutierres e Taíse atuarão em duas dimensões essenciais para o PT: a relação com as religiões e a agenda da segurança alimentar. São lideranças que colocam a Bahia, mais uma vez, no centro da construção nacional do partido”, disse.
