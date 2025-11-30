Menu
POLÍTICA

Manuela d’Ávila anuncia filiação ao Psol e pré-candidatura ao Senado

Filiada ao PCdoB por mais de duas décadas, ela deixou a legenda em 2024

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

30/11/2025 - 10:48 h
Imagem ilustrativa da imagem Manuela d’Ávila anuncia filiação ao Psol e pré-candidatura ao Senado
-

Manuela d’Ávila anunciou a filiação ao Partido Socialismo e Liberdade (Psol), neste sábado, 29. A cerimônia de oficialização acontecerá no dia 9 de dezembro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A ex-deputada federal comunicou ainda a pré-candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul, nas eleições de 2026.

“Quero grandes transformações. Não me conformo que essa realidade de desigualdade seja o destino final da humanidade”, escreveu Manuela.

Trajetória política

D’Ávila foi filiada ao PCdoB por mais de duas décadas e deixou a legenda em novembro de 2024. O ingresso ao Psol acontece após um ano de especulações sobre seu futuro.

Nos últimos meses, Manuela tinha se afastado dos holofotes políticos e se dedicado à carreira de comunicadora e escritora.

Ela já foi vereadora de Porto Alegre (RS), deputada federal por dois mandatos e deputada estadual, além de candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad (PT) em 2018 e já concorreu à prefeitura de Porto Alegre três vezes.

