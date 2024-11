Manuela d'Ávila oficializa desfiliação do PCdoB

Manuela D’Ávila - Foto: Reprodução l Facebook

A ex-deputada Manuela d'Ávila se desfiliou do PCdoB após 23 anos na sigla pela qual disputou a eleição presidencial de 2018 como vice na chapa encabeçada por Fernando Haddad (PT) e que foi derrotada por Jair Bolsonaro (PSL).

Em sua trajetória política, Manuela se elegeu vereadora de Porto Alegre em 2004 e foi deputada federal por duas vezes em 2006 e 2010. A política ainda tentou a disputa para a prefeitura de Porto Alegre em três ocasiões, 2008, 2012 e 2020, e foi derrotada em todas.

Em nota, o PCdoB lamentou a perda do quadro e agradeceu à Manuela pelos serviços prestados e por se tornado uma das "lideranças de esquerda e do campo progressista brasileiro" por conta da "confluência entre suas capacidades, a força e o talento do coletivo militante e a política justa da legenda comunista".

"Respeitamos, mas lastimamos tal decisão. Ser membro do PCdoB é um ato de liberdade e de convicções. Convictos de que no PCdoB Manuela poderia desempenhar papéis relevantes para a reconstrução do País, nesse momento de grandes exigências da luta de classes no Brasil e no mundo, empreendemos com ela um diálogo persistente e respeitoso, no esforço para que o desfecho fosse outro".