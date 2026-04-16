SUBIU O TOM
“Não foi eleito imperador do mundo”, diz Lula sobre Trump
Petista criticou o norte-americano por "ameaçar outros países com guerra o tempo todo"
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O presidente Lula voltou a subir o tom contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira, 16. Ele citou o conflito no Oriente Médio e criticou o norte-americano por "ameaçar outros países com guerra o tempo todo" e afirmou que Trump não foi eleito "imperador do mundo".
"Trump não foi eleito imperador do mundo. Ele não pode ficar ameaçando outros países com guerra o tempo todo. Precisamos colocar este mundo em ordem, que está prestes a se transformar em um campo único de batalha", disse o presidente em entrevista para a revista alemã Der Spiegel.
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Ainda na entrevista, Lula afirmou que pediu aos líderes da China, Xi Jinping, da Rússia, Vladimir Putin, e da França, Emmanuel Macron, que fosse convocada uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir o conflito envolvendo o Irã, mas disse que ninguém "deu ouvidos".
"É como se estivéssemos à deriva em alto mar, em um navio sem capitão. Não pode ser que Trump comece uma guerra com o Irã e que quem acabe pagando a conta sejam os pobres da África ou da América Latina, que terão de gastar mais dinheiro com feijão, carne e verduras", declarou.
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