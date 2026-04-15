Auxiliares de Lula e Trump se reúnem para discutir relatório sobre Pix

Os presidentes Donald Trump e Lula reunidos em encontro presencial. - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Representantes dos presidentes Lula e Donald Trump se reúnem nestas quarta, 15, e quinta-feira, 16, em Washington (EUA) para discutir a investigação aberta pela Casa Branca contra o Brasil.

A investigação foi aberta com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 dos Estados Unidos. A abertura da investigação comercial contra o Brasil foi anunciada em julho do ano passado pelo governo Trump, sob a alegação de que o país adota práticas econômicas desleais relacionadas ao Pix e ao etanol, por exemplo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, o governo Trump também alegou que o Brasil tem adotado “há décadas” uma série de medidas para restringir o acesso de exportadores americanos ao mercado brasileiro.

Defesa de Lula

Após a Casa Branca terpublicado um relatório, criticando o Pix, o presidente Lula (PT) mandou um recado ao governo americano, dizendo que "ninguém" mudará a ferramenta. A declaração foi dada em visita a Salvador, na dia 2 de abril.

"Disseram que o Pix distorce o comércio internacional, porque cria problema para a moeda deles. O que é importante a gente dizer para quem quiser nos ouvir: o PIX é do Brasil, e ninguém vai fazer a gente mudar o serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós queremos saber é de aprimorar o Pix, para que cada vez mais, ele possa atender à necessidade de mulheres e homens desse país", disparou.

Quem participa?

De acordo com o Itamaraty, do lado brasileiro, participam das reuniões em Washington representantes de vários ministérios, entre eles: