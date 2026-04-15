BILATERAL
Auxiliares de Lula e Trump se reúnem para discutir relatório sobre Pix
Governo dos EUA legou que o Brasil tem adotado práticas comerciais deslais
Representantes dos presidentes Lula e Donald Trump se reúnem nestas quarta, 15, e quinta-feira, 16, em Washington (EUA) para discutir a investigação aberta pela Casa Branca contra o Brasil.
A investigação foi aberta com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 dos Estados Unidos. A abertura da investigação comercial contra o Brasil foi anunciada em julho do ano passado pelo governo Trump, sob a alegação de que o país adota práticas econômicas desleais relacionadas ao Pix e ao etanol, por exemplo.
Na ocasião, o governo Trump também alegou que o Brasil tem adotado “há décadas” uma série de medidas para restringir o acesso de exportadores americanos ao mercado brasileiro.
Defesa de Lula
Após a Casa Branca terpublicado um relatório, criticando o Pix, o presidente Lula (PT) mandou um recado ao governo americano, dizendo que "ninguém" mudará a ferramenta. A declaração foi dada em visita a Salvador, na dia 2 de abril.
"Disseram que o Pix distorce o comércio internacional, porque cria problema para a moeda deles. O que é importante a gente dizer para quem quiser nos ouvir: o PIX é do Brasil, e ninguém vai fazer a gente mudar o serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós queremos saber é de aprimorar o Pix, para que cada vez mais, ele possa atender à necessidade de mulheres e homens desse país", disparou.
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Quem participa?
De acordo com o Itamaraty, do lado brasileiro, participam das reuniões em Washington representantes de vários ministérios, entre eles:
- Phillip Fox Gough, secretário de Assuntos Econômicos do Itamaraty;
- Maurício Lyrio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do MRE (ex-secretário de Assuntos Econômicos e que atuou como negociador-chefe do Brasil no G20 e no Brics).
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