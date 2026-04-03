Disputa pelo Pix: Flávio Bolsonaro ataca governo Lula após relatório dos EUA

Flávio Bolsonaro defende PIX após ataque dos EUA - Foto: Daniel Ramalho/AFP

Após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e críticas do PT, o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) saiu em defesa do Pix, sistema de pagamentos que virou alvo de questionamentos em um relatório do governo dos Estados Unidos.

Mesmo aliado de Donald Trump, o bolsonarista usou as redes sociais na quinta-feira, 3, para afirmar que o Pix “já é um patrimônio brasileiro”, atribuiu a criação da ferramenta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e acusou o PT de tentar se apropriar politicamente do sistema.

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Em meio à disputa eleitoral, o PT tem acusado Flávio de atuar para ajudar Trump a enfraquecer o Pix. O senador, no entanto, voltou a citar a polêmica sobre uma possível taxação da ferramenta, hipótese já negada pelo governo Lula.

“Com Bolsonaro, o Pix é sem taxa, sem imposto. Mas o sonho do PT e do Lula é taxar o seu Pix. Eles tentaram no passado e não deu certo”, afirmou o senador em vídeo publicado na rede X (antigo Twitter).

Veja:

FLÁVIO BOLSONARO VAI ACABAR COM O PIX?



Compartilhe o vídeo para ajudar a verdade a vencer a mentira. pic.twitter.com/1A24ousAY4 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 2, 2026

Relatório dos EUA

As críticas ao Pix foram formalizadas em relatório do governo norte-americano, divulgado na quarta-feira, 1º, que classificou o sistema como uma “desvantagem” para empresas de pagamento dos Estados Unidos, como Visa e Mastercard.

O documento aponta que o Banco Central do Brasil, responsável pela criação e operação do Pix, poderia favorecer a ferramenta em relação a empresas privadas, além de exigir que instituições financeiras com mais de 500 mil contas adotem o sistema.