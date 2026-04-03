SOBERANIA
Disputa pelo Pix: Flávio Bolsonaro ataca governo Lula após relatório dos EUA
Senador e pré-candidato à Presidência também se defendeu de ofensivas do PT
Por Ane Catarine
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Após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e críticas do PT, o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) saiu em defesa do Pix, sistema de pagamentos que virou alvo de questionamentos em um relatório do governo dos Estados Unidos.
Mesmo aliado de Donald Trump, o bolsonarista usou as redes sociais na quinta-feira, 3, para afirmar que o Pix “já é um patrimônio brasileiro”, atribuiu a criação da ferramenta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e acusou o PT de tentar se apropriar politicamente do sistema.
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Em meio à disputa eleitoral, o PT tem acusado Flávio de atuar para ajudar Trump a enfraquecer o Pix. O senador, no entanto, voltou a citar a polêmica sobre uma possível taxação da ferramenta, hipótese já negada pelo governo Lula.
“Com Bolsonaro, o Pix é sem taxa, sem imposto. Mas o sonho do PT e do Lula é taxar o seu Pix. Eles tentaram no passado e não deu certo”, afirmou o senador em vídeo publicado na rede X (antigo Twitter).
Veja:
FLÁVIO BOLSONARO VAI ACABAR COM O PIX?— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 2, 2026
Compartilhe o vídeo para ajudar a verdade a vencer a mentira. pic.twitter.com/1A24ousAY4
Relatório dos EUA
As críticas ao Pix foram formalizadas em relatório do governo norte-americano, divulgado na quarta-feira, 1º, que classificou o sistema como uma “desvantagem” para empresas de pagamento dos Estados Unidos, como Visa e Mastercard.
O documento aponta que o Banco Central do Brasil, responsável pela criação e operação do Pix, poderia favorecer a ferramenta em relação a empresas privadas, além de exigir que instituições financeiras com mais de 500 mil contas adotem o sistema.
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