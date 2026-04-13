Brasileiros podem usar o Pix em outros países; saiba como

A modalidade PIX é a mais famosa no Brasil atualmente - Foto: Bruno Peres | Agência Brasil

O meio de pagamento mais utilizado nos últimos anos, de acordo com o Banco Central (BC), o Pix rapidamente se tornou popular rapidamente entre a população, vem ultrapassando rapidamente as fronteiras brasileiras.

Conforme o BC, os brasileiros já podem fazer uso do Pix em diversos países como Chile, Argentina, Estados Unidos, Portugal, França e Paraguai, famoso destino de compras.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nestes casos, o comércio ou o prestador de serviço localizado no exterior recebe os pagamentos via Pix por meio de um facilitador de pagamento internacional.

Como funciona o processo

O cliente faz a transferência pelo Pix por meio de sua conta do Brasil para o facilitador, que então, de forma instantânea, realiza o repasse internacional para o estabelecimento.

Exemplo de facilitadores

Um desses facilitadores é a plataforma Glin, cujo CEO Pedro Souza é brasileiro.

"Hoje, os sistemas de pagamento nacionais ainda não são conectados globalmente, ou seja, o Pix funciona apenas no Brasil e não conversa diretamente com sistemas de outros países. O que empresas como a Glin fazem é viabilizar essa ponte. Na prática, a empresa estrangeira gera uma cobrança para o cliente brasileiro, que paga via Pix. A Glin captura esse pagamento no Brasil, realiza a conversão cambial e remete o valor para o exterior", exemplifica Pedro Souza, CEO da Glin.

Pontos positivos do processo

Seguindo o ponto de vista do usuário, o principal ponto desse processo é a simplicidade, visto que, com o pix sendo utilizado no exterior, o cliente não precisa recorrer aos cartões internacionais ou lidar com etapas adicionais.

Outra vantagem do movimento é que esta opção tende a ser mais eficiente por reduzir intermediários e evitar algumas taxas de pagamento internacionais.

A agilidade também deve ser destacada, pois, seguindo o modelo do Pix, os processos são instantâneos.

Desafios para tornar o Pix global

Por mais que o Pix seja uma tecnologia revolucionária, ainda existem desafios para a regulamentação e de compliance que precisam ser superados para que o Pix começe a operar globalmente de forma consistente.

Cada país possui suas regras monetárias, o que torna mais complexa a integração do sistema em outros países.