Deyvid Bacelar cobra agilidade para recompra da RLAM na Bahia

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação/FUP

A reestatização da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), hoje operada pela Acelen, empresa do Grupo Mubadala, depende agora de uma decisão da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira. A avaliação é do coordenador licenciado da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar.

Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já sinalizou que pretende recomprar a refinaria.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Se o presidente já declarou essa intenção, cabe ao ministro e à presidente da Petrobras fazer com que o processo de recompra ocorra o mais rápido possível, para o bem da Bahia e do Brasil”, afirmou Bacelar.

Para Bacelar, a retomada da RLAM é estratégica para o país alcançar maior autonomia na produção de combustíveis como diesel, gasolina e querosene de aviação.

Preço do combustível na Bahia

Deyvid Bacelar, que é pré-candidato a deputado federal pelo PT, também critica a privatização da refinaria e afirma que a Bahia passou a ter os combustíveis mais caros do país após a venda da unidade.

Segundo ele, o ativo foi negociado durante o governo Bolsonaro por um valor abaixo do mercado, estimado à época em US$ 3,8 bilhões.

Impasses na negociação

Nos bastidores, há dificuldades para avançar na negociação de recompra. De acordo com Bacelar, o Grupo Mubadala estaria pedindo um valor elevado para devolver a refinaria ao controle estatal.

Apesar disso, ele afirma que as tratativas foram retomadas. Técnicos da Petrobras estariam, inclusive, visitando a unidade para avaliar os ativos e definir um novo valor de negociação.