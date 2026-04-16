Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NEGOCIAÇÃO

Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Líbano por 10 dias

Após ataques dos EUA contra o Irã, o movimento libanês Hezbollah arrastou o Líbano para o conflito no Oriente Médio

Carla Melo
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ataques no Líbado deixaram mais de 2 mil mortos
Ataques no Líbado deixaram mais de 2 mil mortos -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 16, que Israel e Líbano concordaram com um cessar-fogo de 10 dias. O republicano afirmou que a trégua foi alcançada após conversas "excelentes" com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e seu homólogo libanês, o presidente Josef Aoun.

"Esses dois líderes concordaram que, para alcançar a PAZ entre seus países, iniciarão formalmente um CESSAR-FOGO de 10 dias às 17h00", 18h00 no horário de Brasília, escreveu Trump em sua conta na rede social Truth Social, sem mencionar o movimento libanês Hezbollah.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Trump também observou que havia instruído o vice-presidente, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o máximo chefe militar dos EUA, Dan Caine, a trabalharem com ambos os países "para alcançar uma paz duradoura".

"Foi uma honra para mim ter resolvido nove guerras ao redor do mundo, e esta será a décima; então, VAMOS AO TRABALHO!", exclamou o presidente.

Leia Também:

“Não usem Deus para destruir”: Papa faz alerta duro contra guerra
Ataques russos deixam 16 mortos e centenas de feridos em Kiev e Odessa
Champions League: veja como ficaram os confrontos das semifinais

Em 28 de fevereiro, Trump iniciou a guerra contra o Irã. Posteriormente, o movimento libanês Hezbollah arrastou o Líbano para o conflito no Oriente Médio, lançando foguetes contra Israel em apoio ao seu aliado iraniano.

Esse acordo anunciado, entretanto, não esclarece se o Hezbollah, apoiado pelo Irã, aderirá ao acordo. Desde então, os ataques israelenses ao Líbano causaram a morte de mais de 2.000 pessoas e o deslocamento de mais de um milhão. As forças terrestres israelenses também invadiram o sul do país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cessar-fogo Líbano trump

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ataques no Líbado deixaram mais de 2 mil mortos
Play

Papa Leão deseja “feliz Páscoa” em português e volta a criticar guerra

Ataques no Líbado deixaram mais de 2 mil mortos
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

Ataques no Líbado deixaram mais de 2 mil mortos
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Ataques no Líbado deixaram mais de 2 mil mortos
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

x