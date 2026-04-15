Champions League: veja como ficaram os confrontos das semifinais

Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, disputa a bola com Jude Bellingham, meio-campista do Real Madrid - Foto: Alexandra Beier | AFP

Os confrontos das semifinais da Champions League foram definidos nesta quarta-feira, 15, após a conclusão dos duelos das quartas de final. Bayern de Munique e Arsenal, que superaram Real Madrid e Sporting nas eliminatórias, respectivamente, se juntam a Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, que garantiram a classificação na terça-feira.

Os duelos de ida e volta estão agendados para ocorrer entre os dias 28 de abril e 6 de maio. O chaveamento determinou que o Atlético de Madrid enfrentará o Arsenal, enquanto o Bayern de Munique terá pela frente o PSG.

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A grande final da Champions League vai acontecer no dia 30 de maio, na Púskas Arena, em Budapeste, na Hungria.

Atlético de Madrid x Arsenal

Após superar o Barcelona em dois jogos marcados por expulsões, o Atlético de Madrid terá a missão de superar o Arsenal, atual líder da Premier League, na semifinal. Com 57 pontos no Campeonato Espanhol – 11 a mais que o 5º colocado, mas 22 a menos que o líder Barcelona – o Atlético de Madrid praticamente tem poucas chances de perder vaga na próxima Champions, além de não ter mais chances matemáticas de conseguir o título.

A falta de urgência nos jogos da reta final do Campeonato Espanhol pode ajudar a equipe de Diego Simeone para os confrontos contra o Arsenal, já que será possível poupar titulares em jogos pontuais, assim como foi feito antes dos duelos contra o Barcelona, nas quartas de final da competição.

Por sua vez, o Arsenal venceu o Sporting por 1 a 0 no jogo de ida, em Portugal, e segurou um empate em 0 a 0 dentro de casa. O time comandado pelo espanhol Mikel Arteta terá que dividir suas atenções entre a Champions League e o Campeonato Inglês, onde lidera com 6 pontos de vantagem em relação ao Manchester City, segundo colocado.

Apesar da distância, o time comandado por Pep Guardiola tem um jogo a menos, além de um confronto direto contra o Arsenal, dependendo somente de si para conquistar mais uma Premier League.

Ou seja, o Arsenal não pode se dar ao luxo de poupar na Premier League e perder pontos, o que pode fazer com que o time chegue mais desgastado para os confrontos contra o Atlético na Champions League, que acontecem no dia 29 de abril, em Madri, e no dia 5 de maio, em Londres.

Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, disputa a bola com o brasileiro Gabriel Martinelli, do Arsenal | Foto: Ben Stansall | AFP

Os dois times já se encontraram nesta temporada, na fase de liga da Champions. Naquela partida, disputada em outubro do ano passado, em Londres, o Arsenal venceu por 4 a 0. Gyokeres, duas vezes, e os brasileiros Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli marcaram os gols da partida.

Bayern de Munique x PSG

O time alemão chega com moral após vencer os dois jogos das quartas de final e eliminar o Real Madrid, o maior time da competição. No jogo de ida, disputado em Madri, os comandados de Vincent Kompany venceram por 2 a 1; já na volta, em Munique, o Bayern venceu de virada por 4 a 3, em um dos jogos mais emocionantes desta Champions.

Com o melhor ataque da história do Campeonato Alemão, com 105 gols marcados, o Bayern já está com o título da Bundesliga praticamente garantido. Sendo assim, o time pode focar quase que exclusivamente em buscar o seu sétimo título de Champions.

Também favorito ao título da sua liga nacional, o PSG eliminou o Liverpool com extrema dominância, vencendo os dois jogos das quartas de final por 2 a 0. Atual campeão da competição, o time francês também deve ter a Champions como foco principal na reta final desta temporada.

O zagueiro brasileiro Marquinhos, do PSG, disputa a bola com Harry Kane, atacante do Bayern de Munique | Foto: AFP

Os confrontos entre as equipes acontecem no dia 28 de abril, em Paris, e no dia 6 de maio, em Munique.

Assim como Atlético e Arsenal, Bayer e PSG também se encontraram na fase de liga desta Champions, no dia 4 de novembro. Na partida, jogada em Paris, o Bayern venceu por 2 a 1, com dois gols do colombiano Luis Díaz; João Neves marcou o gol do time francês.