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Após discutir com torcedor, Neymar promete ficar longe de polêmicas

Atacante trocou ofensas com um santista após empate do Peixe

João Grassi
Por

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Neymar em Santos 1x1 Recoleta
Neymar em Santos 1x1 Recoleta -

Após o empate por 1 a 1 entre Santos e Deportivo Recoleta pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, 14, Neymar Jr. voltou a se envolver em polêmicas ao discutir seriamente com um torcedor que estava na arquibancada da Vila Belmiro. O craque, no entanto, prometeu que isso não voltará a acontecer.

Em postagem compartilhada nos Stories do seu perfil no Instagram, Neymar afirmou que agora "simplesmente só jogará futebol" e promete não se meter em nenhuma situação extracampo. Ele chegou a reconhecer que não deveria ter trocado farpas com o santista.

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"Concordo que não deveria ter discutido com o torcedor e que eu poderia simplesmente ter ficado quieto! Então, peço desculpas a quem se ofendeu! Prometo a mim mesmo que não farei mais isso... Podem falar o que for, simplesmente só jogarei futebol", publicou o camisa 10.

Postagem de Neymar no Instagran
Postagem de Neymar no Instagran | Foto: Reprodução | Instagram

Neymar discute com torcedor

Neymar, que marcou o gol do Peixe contra os paraguaios, trocou ofensas com torcedores ainda durante o jogo. Após o apito final, o atacante se aproximou da arquibancada e voltou a debater com a torcida. Em determinado momento, chamou um santista de “gordinho” e riu: "Você devia ter treinado mais", ironizou o jogador.

Em entrevista na zona mista do estádio, Neymar afirmou estar "chateado por tudo". Em desabafo, ele afirmou que teria sido criticado por algo "pessoal" que fez "fora de campo".

"Só reclamei, discuti e retruquei pela forma como falou comigo. Entendo os torcedores que criticam nosso jogo, mas quando vai para o pessoal, não vou aceitar. Sou coerente, faço mais que deveria e não posso ser tratado dessa forma. Não estou dizendo que não posso ser criticado pelo que faço em campo, mas fora de campo não vou aceitar", indicou.

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Um post compartilhado por ESPN Brasil (@espnbrasil)

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