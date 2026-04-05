Neymar desfalca Santos contra o Flamengo; entenda o motivo

Neymar em campo pelo Santos - Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

O Santos não contará com Neymar em campo contra o Flamengo, em partida válida pela décima rodada da Série A do Brasileirão, neste domingo, 5, no Maracanã. O craque recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Remo, na última quinta-feira, 2.

Nos minutos finais da partida, Neymar se desentendeu com Sávio Pereira Sampaio, árbitro da partida, após sofrar uma falta por trás de Diego Hernández. Ao cair, Neymar levantou e foi reclamar com o árbitro da partida, que o puniu com cartão amarelo por classificar a reclamação como excessiva e como conduta antidesportiva.

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Em uma entrevista para o SporTV, Neymar falou que o cartão recebido por ele foi injusto, e reclamou da aplicação.

“É injusto. Sofri uma entrada desleal no final do jogo, sem necessidade. Não foi a primeira, foi a terceira ou quarta. Fui reclamar e tomei o amarelo. Quer ser a figura da partida, é uma falta de respeito muito grande com os jogadores. Não quer papo, não quer conversa, é um cara que manda no jogo, quer comandar tudo. A gente vai reclamar, é futebol. Ele tem que saber levar isso. Fica desrespeitoso.”