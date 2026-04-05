Virna Jandiroba vence Tabatha Ricci e pede revanche contra rival
Baiana domina o octógono, alcança 23ª vitória na carreira e foca em revanche contra Mackenzie Dern
Por Valdomiro Neto
Na primeira luta após perder a disputa no cinturão peso-palha (categoria até 52,6kg), a lutadora baiana, Virna Jandiroba, voltou a construir o seu caminho em direção ao título do UFC. Neste sábado, 4, a terceira melhor do mundo no ranking venceu Tabatha Ricci por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28), agora a lutadora baiana tem 23 vitórias contra apenas quatro derrotas em toda a sua carreira.
No primeiro round Virna dominou, restando cerca de dois minutos, a lutadora conseguiu alcançar as costas de Tabatha e tentou atacar o pescoço e o braço da adversária.
No segundo round, Virna conseguiu dominar logo o início da luta, ficando por cima no primeiro minuto, mas Tabatha conseguiu bloquear e reverter a situação, com uma sequência de cotoveladas. Virna conseguiu equilibrar o combate, até que nos últimos segundos derrubou a adversária novamente.
No terceiro round da luta, Virna tentou derrubar Tabatha, que se defendeu e conseguiu ficar por cima pela primeira vez nos três rounds, Virna não demorou e conseguiu ficar de pé novamente. Ao decorrer do round, Tabatha conseguiu conectar alguns golpes em Virna, mas a baiana conseguiu aplicar uma boa queda no fim, terminando a luta em posição de domínio.
Revanche próxima
Virna Jandiroba aproveitou a entrevista coletiva pós-luta para sinalizar o seu próximo objetivo, enfrentar Mackenzie Dern em uma revanche.
"Makcenzie Dern, você sabe que eu ganhei a nossa luta e essa. Eu quero minha revanche"
O último duelo entre as duas aconteceu em outubro de 2025, onde a americana-brasileira venceu por decisão unânime.
