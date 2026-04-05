Baiano Robson Conceição domina rival e garante nova vitória no ringue

Robson Conceição conquistou mais uma vitória em sua carreira profissional - Foto: AFP

O boxeador baiano Robson Conceição conquistou mais uma vitória em sua carreira profissional ao derrotar o venezuelano Helber Rojas por decisão unânime dos juízes, neste sábado, 4, em Brasília, durante o Boxing Pro Combat 2 (BPC 2).

Mostrando superioridade técnica, movimentação e alto volume de golpes, Robson controlou a luta ao longo dos rounds e impôs seu ritmo diante do adversário, garantindo mais um triunfo em seu cartel.

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A luta, válida pela categoria dos pesos-leves, colocou frente a frente dois atletas experientes. Robson chegou ao confronto com um histórico de 20 vitórias, três derrotas e um empate, enquanto Helber Rojas acumulava 26 vitórias, 13 derrotas e dois empates, além de fazer sua estreia no Brasil.



O brasileiro atravessa uma fase intensa de preparação, com treinos realizados na Academia Champion, em Salvador, e demonstrou no ringue a consistência desse trabalho. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e um dos principais nomes do boxe nacional, o lutador reforçou sua experiência, disciplina tática e alto nível técnico ao longo do combate.

Antes do duelo, Rojas vinha de vitória sobre Luis Rivas por pontos, o que aumentava a expectativa para o confronto. Ainda assim, o baiano conseguiu neutralizar as ações do adversário e manter o controle da luta até a decisão final dos juízes.

O resultado também dá sequência ao bom momento vivido por Robson Conceição. Em seu último combate, realizado em agosto de 2025, o pugilista nocauteou o venezuelano Yonnaiquer Rondon Ávila no sexto round.