Baiano Robson Conceição volta ao ringue em busca de titulo mundial

Siga o A TARDE no Google

Baiano Robson Conceição no ringue - Foto: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O pugilista baiano Robson Conceição entra no ringue neste sábado, 4, contra o venezuelano Helber Rojas, em Brasília. A luta contempla a categoria dos pesos-leves e será a principal disputa do evento Boxing Pro Combate 2 (BPC 2).

Com um histórico de 20 vitórias, três derrotas e apenas um empate, a luta marca um importante passo na carreira de Robson, que passa por uma fase intensa de preparação e treinos na Academia Champion, localizada em Salvador.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O adversário da vez, Helber Rojas, tem um histórico de 26 vitórias, 13 derrotas e apenas dois empates. Essa será a sua primeira luta no Brasil. Em seu último confronto, Rojas venceu Luis Rivas por pontos.

O último combate de Robson foi na primeira edição do Boxing Pro Combate, que aconteceu em agosto de 2025, no qual o pugilista baiano nocauteou o venezuelano Yonnaiquer Rondon Ávila no sexto round.

Card do Boxing Pro Combate 2

Card Principal

Peso-leve: Helber Rojas x Robson Conceição

Peso-pena: Lorrayni Kristini Lila Furtado

Peso-combinado até 66kg: Yuri Falcão x Jamerson Caue

Peso-super-leve: Luiz Bolinha x Luis Zeballos

Card Preliminar

Peso-cruzado: Yan Problema x Adversário a ser definido

Peso-super-mosca: Luiz Golindano x Andres Gragorio

Peso-pena: Marcos Viana x Jackson Buguinha

Peso-super-meio-médio: André Martins x João Neto

Peso-super-leve: Edson Foro x Breno Ze Bim