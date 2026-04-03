BOXE BAIANO
Baiano Robson Conceição volta ao ringue em busca de titulo mundial
Campeão baiano busca manter a sequência de nocautes no Boxing Pro Combate
Por Valdomiro Neto
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O pugilista baiano Robson Conceição entra no ringue neste sábado, 4, contra o venezuelano Helber Rojas, em Brasília. A luta contempla a categoria dos pesos-leves e será a principal disputa do evento Boxing Pro Combate 2 (BPC 2).
Com um histórico de 20 vitórias, três derrotas e apenas um empate, a luta marca um importante passo na carreira de Robson, que passa por uma fase intensa de preparação e treinos na Academia Champion, localizada em Salvador.
O adversário da vez, Helber Rojas, tem um histórico de 26 vitórias, 13 derrotas e apenas dois empates. Essa será a sua primeira luta no Brasil. Em seu último confronto, Rojas venceu Luis Rivas por pontos.
O último combate de Robson foi na primeira edição do Boxing Pro Combate, que aconteceu em agosto de 2025, no qual o pugilista baiano nocauteou o venezuelano Yonnaiquer Rondon Ávila no sexto round.
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Card do Boxing Pro Combate 2
Card Principal
Peso-leve: Helber Rojas x Robson Conceição
Peso-pena: Lorrayni Kristini Lila Furtado
Peso-combinado até 66kg: Yuri Falcão x Jamerson Caue
Peso-super-leve: Luiz Bolinha x Luis Zeballos
Card Preliminar
Peso-cruzado: Yan Problema x Adversário a ser definido
Peso-super-mosca: Luiz Golindano x Andres Gragorio
Peso-pena: Marcos Viana x Jackson Buguinha
Peso-super-meio-médio: André Martins x João Neto
Peso-super-leve: Edson Foro x Breno Ze Bim
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