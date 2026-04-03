Bahia anuncia venda de meio-campista para clube do Cazaquistão

Meio-campista pertence ao Bahia desde 2021 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia anunciou a transferência em definitivo do volante Miqueias ao FC Kaisar, clube da primeira divisão do Cazaquistão. O jogador de 24 anos atuou emprestado a outros clubes do Brasil nas últimas três temporadas e não estava nos planos do técnico Rogério Ceni.

Miqueias chegou ao Tricolor em 2021 para integrar o sub-20 e o time de transição, que disputava o Campeonato Brasileiro de aspirantes. O atlete teve sua primeira sequência no profissional em 2022, durante a Série B, mas nunca se firmou na equipe principal.

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O volante atuou emprestado ao América-MG e Ituano nos últimos dois anos, onde ganhou um certo destaque sendo titular na Segunda Divisão. Em 2023, também foi emprestado ao Criciúma, mas apenas 18 partidas foram disputadas.

Miqueas em treinamento pelo Bahia | Foto: Felipe Oliveira | ECBahia

Com seu primeiro desafio internacional da carreira pela frente, Miqueias tem 21 partidas com a camisa do Bahia. Formado na base da Ferroviária-SP, o jogador também atuou nas divisões de base do Palmeiras por um curto período. O Tricolor permanece com 50% dos direitos do atleta para uma possível venda futura.