ADEUS!
Bahia anuncia venda de meio-campista para clube do Cazaquistão
Jogador deixa o Esquadrão em definitivo para sua primeira experiência internacional
Por Lucas Vilas Boas
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O Bahia anunciou a transferência em definitivo do volante Miqueias ao FC Kaisar, clube da primeira divisão do Cazaquistão. O jogador de 24 anos atuou emprestado a outros clubes do Brasil nas últimas três temporadas e não estava nos planos do técnico Rogério Ceni.
Miqueias chegou ao Tricolor em 2021 para integrar o sub-20 e o time de transição, que disputava o Campeonato Brasileiro de aspirantes. O atlete teve sua primeira sequência no profissional em 2022, durante a Série B, mas nunca se firmou na equipe principal.
O volante atuou emprestado ao América-MG e Ituano nos últimos dois anos, onde ganhou um certo destaque sendo titular na Segunda Divisão. Em 2023, também foi emprestado ao Criciúma, mas apenas 18 partidas foram disputadas.
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Com seu primeiro desafio internacional da carreira pela frente, Miqueias tem 21 partidas com a camisa do Bahia. Formado na base da Ferroviária-SP, o jogador também atuou nas divisões de base do Palmeiras por um curto período. O Tricolor permanece com 50% dos direitos do atleta para uma possível venda futura.
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