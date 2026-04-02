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MORAL COM O RIVAL

Bahia é exaltado por técnico do Athletico: "Não é fácil para ninguém"

Comandante do Furacão destaca superioridade tricolor na Arena Fonte Nova

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

02/04/2026 - 20:25 h

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Odair Hellmann, técnico do Athletico-PR
Odair Hellmann, técnico do Athletico-PR -

O triunfo do Bahia sobre o Athletico nesta quarta-feira, 1º, não causou uma boa impressão somente em Rogério Ceni, que destacou a dedicação da equipe dentro de campo, como também no técnico Odair Hellmann, do próprio clube paranaense.

Após a derrota por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, o treinador do Rubro-Negro exaltou o time tricolor e afirmou encarar o Esquadrão "não é um enfrentamento fácil para ninguém". O comandante ainda citou clubes como Flamengo e São Paulo para enfatizar a dificuldade do duelo.

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"Não fizemos uma partida horrível, o Bahia mereceu vencer, por tudo o que fez, defendeu melhor e executou o jogo ofensivo melhor do que nós. Tivemos muita posse de bola, muito movimento ofensivo, muitas situações que poderíamos levar perigo e não conseguimos. Na parte ofensiva a gente não conseguiu estar no nível que o jogo exigia", disse o treinador.

Não é um enfrentamento fácil para o Atlético Paranaense, para o Flamengo, para o São Paulo, para ninguém
Odair Hellmann

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O gramado da Arena Fonte Nova também foi destacado como "diferente" por Odair. Segundo ele, o Athletico demorou para se adaptar às diferenças. "O gramado é diferente, mais alto, faz a bola parar um pouco, demoramos a nos adaptar", completou.

Bahia bateu o Athletico por 3 a 0
Bahia bateu o Athletico por 3 a 0 | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia chegou ao seu segundo triunfo dentro de casa ao bater o Athletico. O time de Rogério Ceni ocupa a terceira colocação com 17 pontos em oito jogos, apenas atrás de Palmeiras e Fluminense na tabela de classificação.

O Tricolor volta a campo justamente para encarar o Palmeiras, no próximo domingo, 5, às 19h30, novamente na Arena Fonte Nova, podendo valer a liderança do campeonato. A possibilidade depende do duelo do Alviverde contra o Grêmio, que acontece logo mais às 21h30, na Arena Barueri.

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Bahia x Athletico-PR campeonato brasileiro ecbahia

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