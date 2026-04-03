Bahia: Luciano Juba alcança marca histórica e supera nomes da Seleção

Luciano Juba comemorando gol pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Artilheiro desde os tempos em que atuava mais avançado, Luciano Juba manteve o faro de gol mesmo após recuar de posição. Contratado pelo Bahia em setembro de 2023, o jogador já havia se destacado anteriormente com a camisa do Sport, quando marcou 20 vezes atuando no ataque naquela temporada.

No Tricolor, a mudança para a lateral esquerda não impediu que ele seguisse decisivo. Na vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, na última quarta-feira, Juba voltou a balançar as redes e alcançou a marca de 15 gols pelo clube. O número o coloca entre os cinco defensores que mais marcaram na história do Bahia.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A lista é liderada por Florisvaldo, com 42 gols, seguido por Ávine (21), Zanata (17) e Jorginho (16). Com 15 gols, Luciano Juba aparece ao lado de Juvenal e Vicente na quinta colocação.

Desde que chegou ao clube, o lateral vem construindo sua trajetória como goleador. O primeiro gol saiu ainda em 2023, ano da contratação. Em 2024, ele marcou três vezes, aumentou para sete em 2025 e já soma quatro na atual temporada. O desempenho reforça a consistência ofensiva do jogador, mesmo atuando em uma função mais defensiva.

Fazendo hora extra fora da Seleção?

Luciano Juba na Seleção Brasileira | Foto: Divulgação | CBF

Os números individuais também chamam atenção: Juba participa diretamente de um gol a cada 167 minutos e precisa, em média, de 4,5 finalizações para marcar.

“Hoje conseguimos abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, tivemos outras oportunidades e até um pênalti anulado. Então, que possamos seguir dessa maneira, trabalhando firme para aproveitar ainda mais as chances nos próximos jogos”, disse o jogador após o triunfo por 3 a 0 sobreo Athletico, na última quarta-feira, 1º.

O bom momento do atleta ganha ainda mais destaque quando comparado a outros laterais do futebol brasileiro, incluindo nomes que recentemente passaram pela Seleção Brasileira.

Alex Sandro, do Flamengo, por exemplo, não marca gol desde 2024 e, em 2026, soma apenas uma assistência em 13 jogos. Já Kaiki, do Cruzeiro — chamado para substituir o jogador rubro-negro após lesão —, tem três assistências e ainda não fez gols em 16 partidas.