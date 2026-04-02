Seleção? Luciano Juba lidera participações em gols entre laterais da Série A

Juba lidera ranking entre laterais da Série A - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O lateral-esquerdo Luciano Juba vive um momento de destaque com a camisa do Esporte Clube Bahia em 2026. Contra o Athletico, na última quarta-feira, 1º, ele se consolidou como o atleta da posição com mais participações em gols entre todos do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, Juba soma 7 participações diretas em gols em 13 partidas disputadas no ano, com 4 bolas na rede e 3 assistências. Esse é o melhor número de 2026 entre todos os laterais de times da Série A do Campeonato Brasileiro.

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O desempenho também se reflete nas estatísticas: Luciano Juba participa de um gol a cada 167 minutos, além de precisar, em média, de 4,5 finalizações para marcar.

Após a partida, Juba comemorou mais um gol pelo Bahia, mas fez questão de valorizar o desempenho coletivo do time. "Sabíamos das dificuldades do jogo de hoje, mas, graças a Deus, conseguimos fazer uma grande partida e, no final, fomos coroados com mais um gol”.

Juba comemora bom momento

Segundo Juba, o Bahia tem conseguido impor seu ritmo, especialmente atuando na Arena Fonte Nova, onde a equipe tem pressionado os adversários e criado diversas oportunidades.

“Hoje conseguimos abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, tivemos outras oportunidades e até um pênalti anulado. Então, que possamos seguir dessa maneira, trabalhando firme para aproveitar ainda mais as chances nos próximos jogos”, destacou.

O lateral também ressaltou a importância de manter a intensidade ao longo das partidas, seguindo a filosofia implementada pela comissão técnica.

“Como o professor sempre fala para nós, quando vamos para o intervalo vencendo, precisamos voltar ainda melhores. Também sabemos que não podemos baixar o ritmo para não permitir que o adversário cresça no jogo”.

Juba na Seleção Brasileira

O bom momento do camisa tricolor ganha ainda mais relevância quando comparado a outros nomes da posição no futebol brasileiro, inclusive atletas recentemente convocados para a Seleção Brasileira.

Alex Sandro, do Flamengo, por exemplo, não marca gol desde 2024 e, em 2026, soma apenas uma assistência em 13 jogos.

Já Kaiki, do Cruzeiro — chamado para substituir o jogador rubro-negro após lesão —, tem 3 assistências e ainda não balançou as redes em 16 partidas.

Mesmo com o desempenho em alta, Juba mantém os pés, mas mira um possível retorno à Seleção Brasileira após ser convocado no final de 2025 e não entrar em campo.

“Temos que seguir dando o nosso máximo aqui no clube para que, se Deus quiser, possamos ter mais uma oportunidade de voltar”, garantiu.

Em 18 de maio, o técnico Carlo Ancelotti fará a convocação final para a Copa do Mundo de 2026.