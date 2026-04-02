LIDERANÇA À VISTA?
Bahia pode voltar à liderança do Brasileirão após 9 anos
Tricolor depende de combinação de resultados para virar líder na próxima rodada
Por Téo Mazzoni
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O Esporte Clube Bahia tem chances reais de liderar o Campeonato Brasileiro após quase nove anos. Atualmente, o Esquadrão soma 17 pontos e ocupa a 3ª colocação na tabela, apenas dois atrás dos líderes Fluminense e Palmeiras — este último ainda entra em campo na rodada —, além de ter a mesma pontuação do São Paulo, 4º colocado.
O que o Bahia precisa para virar líder do Brasileirão
A possibilidade de o Tricolor de Aço assumir a ponta passa diretamente pelo duelo do Palmeiras nesta quinta-feira, 2, contra o Grêmio. Isso porque, na próxima rodada, o Bahia enfrenta justamente o clube paulista em um “duelo de seis pontos”.
Portanto, caso o Palmeiras não vença o Grêmio e permaneça com 19 pontos, o Bahia, em caso de triunfo sobre o Verdão neste domingo, 5, na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada do Brasileirão, pode assumir a liderança, chegando aos 20 pontos. Ainda assim, dependerá de outros resultados.
Além de torcer por um tropeço do Palmeiras, o Esquadrão também precisa que o Flamengo, nesta quinta-feira, não vença o Red Bull Bragantino. Nesse cenário, o Rubro-Negro chegaria a, no máximo, 15 pontos e poderia alcançar apenas 18 na rodada seguinte.
Ademais, o Bahia ainda precisaria de um revés do Fluminense na próxima rodada da Série A, contra o Coritiba. Isso porque o clube carioca também soma 19 pontos e, com um empate no Couto Pereira, chegaria a 20, podendo levar vantagem nos critérios de desempate.
Caso a combinação de resultados necessária para o Bahia assumir a liderança do Campeonato Brasileiro se concretize, será a primeira vez em quase uma década. A última vez que o Tricolor de Aço liderou a Série A foi na 1ª rodada de 2017, no dia 14 de maio, quando estreou com uma goleada histórica por 6 a 2 sobre o Athletico Paranaense — adversário que voltou a enfrentar e vencer nesta quarta-feira, 1, por 3 a 0.
Confira a configuração atual do G-6 do Brasileirão:
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Ceni adota metas curtas para brigar na parte de cima
Após o triunfo sobre o Furacão, o técnico Rogério Ceni comentou sobre o planejamento de pontuação do Bahia no Campeonato Brasileiro. O treinador destacou que trabalha com “objetivos mais curtos” para manter a equipe competitiva na parte alta da tabela, mas alertou que o duelo contra o Palmeiras pode impactar diretamente essa disputa.
Palmeiras pode chegar a uma diferença de pontos que não nos permita brigar pela liderança
“Tento trabalhar com objetivos mais curtos, em blocos de cinco, seis jogos, para que esses períodos se tornem combustíveis. Em 2005, 2006, 2007 e 2008, 66% de aproveitamento eram suficientes para ser campeão brasileiro. Mas, nos últimos anos, com a força que Flamengo, Palmeiras e também o Botafogo adquiriram, esse número ultrapassa os 70%”, afirmou.
Segundo o comandante tricolor, apesar da possibilidade de brigar pelo topo, não é “natural” o Bahia conquistar o título, embora seja fundamental manter a equipe próxima das metas estabelecidas para alimentar a confiança do elenco ao longo da competição.
Ser campeão brasileiro não é o natural, mas, se conseguirmos nos posicionar dentro dessas metas, é uma maneira de fazer com que os jogadores se sintam no jogo
“Quem faz menos de dez pontos em 15 não briga por título. É difícil manter isso contra equipes tão fortes. Temos que aproveitar cada oportunidade que o campeonato nos dá. Precisamos ser assertivos em casa e pontuar fora. Minha vida é o jogo”, concluiu Rogério Ceni.
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