Bahia pode voltar à liderança do Brasileirão após 9 anos

Bahia pode retomar liderança após 9 anos - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia tem chances reais de liderar o Campeonato Brasileiro após quase nove anos. Atualmente, o Esquadrão soma 17 pontos e ocupa a 3ª colocação na tabela, apenas dois atrás dos líderes Fluminense e Palmeiras — este último ainda entra em campo na rodada —, além de ter a mesma pontuação do São Paulo, 4º colocado.

O que o Bahia precisa para virar líder do Brasileirão

A possibilidade de o Tricolor de Aço assumir a ponta passa diretamente pelo duelo do Palmeiras nesta quinta-feira, 2, contra o Grêmio. Isso porque, na próxima rodada, o Bahia enfrenta justamente o clube paulista em um “duelo de seis pontos”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Portanto, caso o Palmeiras não vença o Grêmio e permaneça com 19 pontos, o Bahia, em caso de triunfo sobre o Verdão neste domingo, 5, na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada do Brasileirão, pode assumir a liderança, chegando aos 20 pontos. Ainda assim, dependerá de outros resultados.

Além de torcer por um tropeço do Palmeiras, o Esquadrão também precisa que o Flamengo, nesta quinta-feira, não vença o Red Bull Bragantino. Nesse cenário, o Rubro-Negro chegaria a, no máximo, 15 pontos e poderia alcançar apenas 18 na rodada seguinte.

Ademais, o Bahia ainda precisaria de um revés do Fluminense na próxima rodada da Série A, contra o Coritiba. Isso porque o clube carioca também soma 19 pontos e, com um empate no Couto Pereira, chegaria a 20, podendo levar vantagem nos critérios de desempate.

Caso a combinação de resultados necessária para o Bahia assumir a liderança do Campeonato Brasileiro se concretize, será a primeira vez em quase uma década. A última vez que o Tricolor de Aço liderou a Série A foi na 1ª rodada de 2017, no dia 14 de maio, quando estreou com uma goleada histórica por 6 a 2 sobre o Athletico Paranaense — adversário que voltou a enfrentar e vencer nesta quarta-feira, 1, por 3 a 0.

Confira a configuração atual do G-6 do Brasileirão:

Bahia é o 3º colocado, com 17 pontos | Foto: Reprodução / UFMG

Ceni adota metas curtas para brigar na parte de cima

Após o triunfo sobre o Furacão, o técnico Rogério Ceni comentou sobre o planejamento de pontuação do Bahia no Campeonato Brasileiro. O treinador destacou que trabalha com “objetivos mais curtos” para manter a equipe competitiva na parte alta da tabela, mas alertou que o duelo contra o Palmeiras pode impactar diretamente essa disputa.

Palmeiras pode chegar a uma diferença de pontos que não nos permita brigar pela liderança Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Tento trabalhar com objetivos mais curtos, em blocos de cinco, seis jogos, para que esses períodos se tornem combustíveis. Em 2005, 2006, 2007 e 2008, 66% de aproveitamento eram suficientes para ser campeão brasileiro. Mas, nos últimos anos, com a força que Flamengo, Palmeiras e também o Botafogo adquiriram, esse número ultrapassa os 70%”, afirmou.

Segundo o comandante tricolor, apesar da possibilidade de brigar pelo topo, não é “natural” o Bahia conquistar o título, embora seja fundamental manter a equipe próxima das metas estabelecidas para alimentar a confiança do elenco ao longo da competição.

Ser campeão brasileiro não é o natural, mas, se conseguirmos nos posicionar dentro dessas metas, é uma maneira de fazer com que os jogadores se sintam no jogo Ceni - treinador do Bahia

“Quem faz menos de dez pontos em 15 não briga por título. É difícil manter isso contra equipes tão fortes. Temos que aproveitar cada oportunidade que o campeonato nos dá. Precisamos ser assertivos em casa e pontuar fora. Minha vida é o jogo”, concluiu Rogério Ceni.