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CAMPEONATO BRASILEIRO

Sanabria estará à disposição do Bahia contra o Palmeiras? Confira

Atacante argentino desfalcou o Esquadrão diante do Athletico nesta quarta-feira, 1

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

02/04/2026 - 9:54 h

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Sanabria pode reforçar o Bahia contra o Palmeiras
Sanabria pode reforçar o Bahia contra o Palmeiras -

Desfalque de última hora do Esporte Clube Bahia no triunfo por 3 a 0 sobre o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira, 1, o atacante Mateo Sanabria ficou de fora do confronto em razão de um incômodo no tendão do joelho. No entanto, o argentino não deve desfalcar o Esquadrão por um longo período.

O portal A TARDE soube que Sanabria tem grandes chances de ser opção para o técnico Rogério Ceni já neste domingo, 5, na Arena Fonte Nova, contra o Palmeiras, em um “duelo de seis pontos” na disputa pela parte mais alta do Campeonato Brasileiro.

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O jogador apresentou um leve quadro de tendinite, sem maior gravidade, e pode, inclusive, participar da sessão de treinamento do elenco durante a reapresentação no CT Evaristo de Macedo, nesta quinta-feira, 2. Caso o atleta seja liberado para treinar de forma completa, ou até parcialmente, isso já será um bom indicativo de sua condição para enfrentar o Palmeiras.

Ainda assim, vale ressaltar que o departamento médico tem atuado com cautela para evitar o agravamento de lesões no Bahia. Portanto, embora existam boas chances de Sanabria figurar na lista de relacionados neste domingo, em caso de veto do DM, o atacante poderá retornar no sábado, 11, diante do Mirassol, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Situação do Bahia no Brasileirão

Atualmente, o Bahia ocupa a 3ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Após vencer o Athletico com autoridade, o Tricolor soma 17 pontos, atrás apenas dos líderes Palmeiras e Fluminense, ambos com 19.

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campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia Sanabria

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