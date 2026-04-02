Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Decisão da arbitragem gera debate após revisão em campo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O triunfo do Esporte Clube Bahia sobre o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira, 1, foi marcado por uma decisão polêmica da arbitragem. Já no fim do primeiro tempo, quando o placar apontava 2 a 0 para o Esquadrão, o atacante Everaldo sofreu um pisão no pé dentro da área adversária, caiu, e o árbitro Jonathan Benkenstein assinalou pênalti.

No entanto, o responsável pelo VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga, após revisar o lance, entendeu que Everaldo se projetou na disputa pela bola com Luiz Gustavo, do Furacão, e recomendou a revisão da marcação. Segundo o árbitro de vídeo, o camisa 27 buscou o contato e simulou a queda.

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Para o VAR, o contato foi ínfimo, e o jogador do Athletico Paranaense apenas “raspou” na ponta do pé do atleta do Bahia. “Ele raspa no pé do atacante [...] Há um contato mínimo. O jogador de branco (Everaldo) toca a bola, ela entra em disputa, e o jogador de preto (Luiz Gustavo) tem um contato leve, de raspão, na ponta do pé do atacante, que sente o contato e se projeta”, explicou Carlos Eduardo Nunes Braga.

Ele (Everaldo) joga a perna para trás e se projeta Carlos Eduardo Nunes Braga - árbitro de vídeo em Bahia x Athletico



Após a recomendação, o árbitro Jonathan Benkenstein foi à tela, à beira do campo, para revisar o lance e acatou a orientação do VAR. Com isso, foi contra ao apontado anteriormente, anulou a marcação do pênalti, assinalou tiro livre indireto a favor do Athletico Paranaense e ainda advertiu Everaldo com cartão amarelo por simulação.

Confira a revisão do VAR:

Atacante do Bahia critica decisão da arbitragem

Após a partida, Everaldo criticou a decisão da arbitragem e afirmou que o árbitro “brigou com a imagem” para anular a penalidade e aplicar a advertência. Para o atacante, o pênalti foi claro, e a maior indignação se deu pela punição recebida, já que, segundo ele, não houve simulação.

“O jogador deles pisou no meu pé, foi pênalti. O árbitro marcou, o VAR achou que deveria revisar e acabou não confirmando [...] Fiquei ainda mais chateado pelo cartão amarelo, como se eu tivesse simulado, o que não aconteceu”, declarou Everaldo.