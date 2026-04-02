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DUPLA DINÂMICA

Ex-Bahia brilha na Série A após passe preciso de Neymar; assista

Jogador aproveita assistência de Neymar para abrir caminho em vitória do Santos

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

02/04/2026 - 21:15 h

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Thaciano comemorando gol pelo Santos
Thaciano comemorando gol pelo Santos -

Quarto maior artilheiro da 'Era City' no Bahia, o polivalente Thaciano balançou a rede da Vila Belmiro na noite desta quinta-feira, 2. Aproveitando passe preciso de Neymar, o centroavante do Peixe dominou a bola na frente do goleiro e chutou para dentro do gol.

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O tento abriu o placar no jogo contra o Remo, que terminou 2 a 0 para o Alvinegro. Goleador em tempos de Bahia, Thaciano chegou ao seu 9º gol em 43 jogos com a camisa do clube paulista, atuando como camisa 9.

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O jogador se firmou na função com a camisa Tricolor sob o comando do técnico Rogério Ceni. Destaque do Esquadrão em 2024, o polivalente terminou a temporada com 15 gols marcados e cinco assistências — um recorde de tentos em um único ano na carreira.

Autor da assistência para o gol de Thaciano nesta quinta, Neymar chegou a seis participações diretas em seis jogos pelo Santos: três gols e três assistências. O atacante já tem 14 tentos marcados em 34 partidas desde que retornou ao seu clube do coração.

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