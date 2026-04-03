Hexa? Supercomputador prevê quem vai ganhar a Copa do Mundo 2026

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Veja quem será campeã da Copa do Mundo 2026 de acordo com o supercomputador Opta - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Restando menos de 70 dias para o início da Copa do Mundo Fifa 2026, que acontece no dia 11 de junho, o supercomputador Opta foi acionado para prever qual seleção sairia campeã do torneio.

Após a definição de todos os países classificados, a tecnologia definiu um grande favorito a vencer o Mundial.

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Quem será campeão da Copa do Mundo?

De acordo com o supercomputador Opta, a Seleção da Espanha venceria a Copa do Mundo 2026, se tornando bicampeã, empatando com Uruguai e França.

Vale ressaltar que a Espanha perdeu o posto de primeiro colocado no ranking da Fifa, após um empate sem gols contra o Egito, sendo ultrapassada pela França, que venceu tanto Brasil quanto Colômbia na última data Fifa.

O supercomputador Opta definiu que a Seleção da Espanha tem 15,8% de chances de faturar a primeira Copa do Mundo com 48 seleções.

Saiba quem são os favoritos do torneio

Ainda de acordo com as previsões do supercomputador, a segunda seleção com mais chances de vencer a Copa do Mundo 2026 é a França.

Os atuais vice-campeões e número 1 do ranking da Fifa, os franceses têm 12,7% de chances de se tornarem campeões.

E o Brasil?

A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, é somente a 6ª favorita a vencer o mundial, aponta o supercomputador, com 6,5% de chances de alcançar o sonho do hexa.

Veja os favoritos à Copa do Mundo

Espanha: 15,8%; França: 12,7%; Inglaterra: 10,9%; Argentina: 10,5%; Portugal: 6,9%; Brasil: 6,5%; Alemanha: 5,6%; Holanda: 3,8%.

Líderes dos grupos

Além de supor quem seria o campeão, o supercomputador ainda apontou quais seleções seriam as líderes de seus grupos, resultando na seguinte lista:

Grupo A: México;

Grupo B: Suíça;

Grupo C: Brasil;

Grupo D: Estados Unidos;

Grupo E: Alemanha;

Grupo F: Holanda;

Grupo G: Bélgica;

Grupo H: Espanha;

Grupo I: França;

Grupo J: Argentina;

Grupo K: Portugal;

Grupo L: Inglaterra.

Vale ressaltar que nesta Copa do Mundo, os oito melhores terceiros colocados dos grupos também avançam de fase.

Ou seja, são baixas as probabilidades de que uma das seleções favoritas ao título sejam eliminadas de forma precoce na fase de grupos.

Confira como ficaria o grupo do Brasil de acordo com o Opta

Brasil: 66,2%; Marrocos: 27,4%; Escócia: 18,3%; Haiti: 1,5%.

Já os oito melhores terceiros colocados seriam: Coreia do Sul, Irã, Austrália, Áustria, Costa do Marfim, Suécia, Gana e Catar.