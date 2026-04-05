COPA DO MUNDO DE TÊNIS DE MESA
Hugo Calderano conquista o bronze na Copa do Mundo de Tênis de Mesa
Brasileiro cai diante do número 1 do mundo e garante pódio histórico
Por Valdomiro Neto
Hugo Calderano ficou com o bronze na Copa do Mundo de Tênis de Mesa na madrugada deste domingo, 5. O brasileiro foi derrotado pelo chinês Wang Chuquin, número 1 do mundo, na semifinal do Mundial.
Wang Chuquin fechou o jogo com um placar de 4 sets a 1, com números parciais de 11/7, 11/3, 11/7, 6/11 e 12/10. Por conta de não existir disputa de terceiro lugar entre os eliminados na semifinal do torneio, Calderano ficou com a medalha de bronze.
Atual terceiro colocado no ranking mundial, Hugo Calderano perdeu a chance de conseguir a sua segunda Copa do Mundo. Em 2025, ele se tornou o primeiro atleta fora da Ásia e da Europa a conseguir ser campeão do Mundial.
Trajetória no ano de 2026
Para alcançar o terceiro lugar, Calderano passou pelo tcheco Lubomir Jancarik, pelo sueco Kristian Karlsson, pelo japonês Shunsuke Togami e o francês Alexis Lebrun para garantir vaga no pódio do torneio.
