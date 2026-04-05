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ALERTA NA DEFESA

Gabriel Magalhães sai lesionado e vira dúvida no Arsenal na Champions

Zagueiro volta a sentir o joelho após ficar de fora da Data Fifa

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

05/04/2026 - 12:05 h

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Gabriel Magalhães em campo pelo Arsenal
Gabriel Magalhães em campo pelo Arsenal -

Depois de ser desconvocado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia na última Data FIFA, por conta de dores no joelho, Gabriel Magalhães entrou em campo pelo Arsenal neste sábado e saiu com dores no joelho esquerdo, preocupando a equipe para a Champions League.

Gabriel Magalhães foi titular na derrota do Arsenal para o time do Southampton pelo placar de 2 a 1, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. O técnico do time, Mikel Arteta, falou sobre a situação do atleta e afirmou que a condição preocupa:

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“Acho que ele sentiu alguma coisa. Não sei exatamente o quê. Vamos ter que avaliá-lo, mas, obviamente, quando um jogador pede para ser substituído, nunca é uma boa notícia.”

Como aconteceu a lesão

O lance ocorreu logo após o empate do Arsenal, antes de o time sofrer o gol que selaria a derrota na partida. O jogo foi paralisado para que as equipes médicas atendessem o jogador, que foi substituído logo depois por Saliba, aos 26 minutos do segundo tempo.

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Preocupação

Gabriel Magalhães é considerado titular na Seleção Brasileira e tem sua convocação encaminhada para a Copa do Mundo de 2026. Além de ser um dos pilares defensivos do time, ele também tem forte presença no jogo aéreo.

O Arsenal enfrenta o Sporting pelas quartas de final da Champions League na próxima terça-feira, 7. O zagueiro é dúvida para a partida.

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champions league Gabriel Magalhães seleção brasileira

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