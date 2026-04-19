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“PRÊMIO DE CONSOLAÇÃO”

Lula redefine articulação e nomeia Olavo Noleto para a Abdib

Aliado de Gleisi Hoffmann ficou de fora da Secretaria de Relações Institucionais

Ane Catarine
Por

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Olavo Noleto tem novo cargo no governo Lula
Olavo Noleto tem novo cargo no governo Lula -

Após ser cotado para assumir a articulação política do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-secretário do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Olavo Noleto, foi nomeado presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (Abdib).

O nome de Olavo Noleto chegou a ser anunciado pela ministra Gleisi Hoffmann (PT) como sucessor dela na Secretaria de Relações Institucionais (SRI). No entanto, segundo informações da CNN, Lula optou pelo deputado José Guimarães (PT-CE), que tem mais trânsito entre parlamentares.

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Até abril, a Abdib era comandada por Ricardo Capelli (PSB), ex-interventor do Distrito Federal, que deixou o cargo para disputar o governo.

Nos bastidores do Palácio do Planalto, a chegada de Olavo Noleto à presidência da agência é vista como um “prêmio de consolação”.

Quem é Olavo Noleto?

Nascido em 27 de fevereiro de 1974, Olavo Noleto é formado em Marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e possui curso superior sequencial de complementação de estudos em Gestão Pública.

No governo Lula, foi secretário-executivo e número 2 de Alexandre Padilha, quando ele comandava a Secretaria de Relações Institucionais.

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Além da atuação no governo federal, Noleto também exerceu outras funções. Em 2014, integrou o Conselho da Transpetro, subsidiária da Petrobras.

Candidatura ao Senado

Gleisi Hoffmann deixou o cargo de ministra da Secretaria de Relações Institucionais em abril de 2026 para se lançar como pré-candidata ao Senado pelo Paraná.

Ela busca uma das duas vagas disponíveis, defendendo o projeto do governo Lula e focando no desenvolvimento do estado.

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Gleisi Hoffmann Lula Olavo Noleto

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