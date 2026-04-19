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Sem agonia? Coordenador de Lula vê eleições 'mais fáceis' que em 2022

Wellington Dias destacou que a chapa tem "melhores palanques" que há quatro anos

Redação
Por Redação

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Lula terá Wellington Dias como um dos coordenadores de campanha
Lula terá Wellington Dias como um dos coordenadores de campanha -

O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e coordenador da campanha de Lula (PT), Wellington Dias, afirmou estar otimista sobre as chances do petista se reeleger no pleito de outubro.

Em entrevista ao Estadão, ele destacou que a chapa tem "melhores palanques" que há quatro anos, quando o atual presidente venceu nas urnas o então mandatário Jair Bolsonaro (PL).

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“Em 22, nós tínhamos o fato de estar fora do governo. Mas o destaque é que, hoje, nós temos melhores palanques. Em Minas Gerais, por exemplo, [teremos] palanque com o ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, [Alexandre] Kalil, ex-prefeito de Belo Horizonte, e Marília [Campos], ex-prefeita de Contagem. Se você observar, a gente tem hoje nos Estados, no Rio, com Eduardo Paes, e o próprio Fernando Haddad, em São Paulo, um quadro de candidaturas muito mais potente do que em 22”, afirmou o ministro.

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Wellington Dias disse que a eleição deve ficar polarizada entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL) e que, com isso, a possibilidade de vitória do petista em primeiro turno "é real". Para ele, muitos eleitores ainda estão "em silêncio".

“Na prática, é como se estivessem cristalizados dois campos: o mais humano e o desumano. De um lado, a valorização da vida com a vacina. Do outro, vira jacaré se tomar vacina. Por mais que o Flávio Bolsonaro queira se disfarçar, ele não vai conseguir. Esse projeto que está querendo voltar já foi. Não é uma novidade. Queremos um Brasil em conflito, colônia dos Estados Unidos? Não. Queremos um Brasil de paz”, afirmou.

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