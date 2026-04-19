Vice de Flávio Bolsonaro deve ser definida após pesquisa

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Flávio busca vice pra a sua chapa. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

A escolha da vice na chapa de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República deverá ser decidida após o resultado de uma pesquisa quantitativa encomendada pelo Partido Liberal (PL).

De acordo com a legenda, o objetivo do levantamento é identificar quais nomes têm maior potencial de agregar votos e reduzir a rejeição do pré-candidato em um eventual cenário de disputa contra o presidente Lula (PT). As informações são do portal Metrópoles.

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Entre os nomes incluídos na pesquisa estão o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e as deputadas federais Simone Marquetto (PP-SP) e Clarissa Tércio (PP-PE).

Conforme dirigentes do partido, há atualmente uma preferência interna pela escolha de uma mulher para a vaga de vice. A avaliação é de que essa composição poderia contribuir para reduzir a resistência de parte do eleitorado feminino ao grupo político.