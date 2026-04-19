PSDB quer voltar a crescer e mira em triplicar bancada na Câmara

Ciro Gomes pode ser novamente candidato ao Palácio do Planalto. - Foto: Divulgação / PSDB

Após ter encolhido nas últimas eleições, o PSDB, agora sob comando de Aécio Neves, traça uma meta ambiciosa para a Câmara dos Deputados nas eleições de outubro.

Atualmente com 13 parlamentares, a sigla pretende quase triplicar sua bancada e alcançar cerca de 35 deputados. No último pleito, em 2022, o partido saiu de 32 para 13 cadeiras, uma perda de 19 parlamentares.

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De acordo com a coluna de Milena Teixeira, do portal Metrópoles, a legenda também tem realizado pesquisas com o objetivo de lançar um candidato ao governo de São Paulo. Paulo Serra é o nome escolhido.

Fator Ciro Gomes

Aécio Neves, articula nos bastidores o lançamento da candidatura de Ciro Gomes, filiado ao partido, à presidência da República nas eleições de outubro.

Ciro, que foi ministro nos governos Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), colocou seu nome à disposição para concorrer a governador do Ceará. Aécio, no entanto, afirmou à imprensa que fez um apelo ao aliado para que ele repense seu destino político.

O tucano, que voltou ao partido depois de mais de duas décadas, afirmou que vai analisar o convite, mesmo tendo se colocado como alternativa no Ceará, estado já governado por ele nos anos 1990.

"Estou construindo, até o momento, uma alternativa ao governo do Estado [do Ceará]. No entanto, um apelo, uma lembrança ou convocação como essa que me foi feita agora não pode ser considerada apenas um agrado ao meu sofrido coração", disparou.