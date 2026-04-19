Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AMBIÇÃO TUCAN

PSDB quer voltar a crescer e mira em triplicar bancada na Câmara

No último pleito, em 2022, o partido saiu de 32 para 13 cadeiras, uma perda de 19 parlamentares

Redação
Por Redação

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ciro Gomes pode ser novamente candidato ao Palácio do Planalto.
Ciro Gomes pode ser novamente candidato ao Palácio do Planalto. -

Após ter encolhido nas últimas eleições, o PSDB, agora sob comando de Aécio Neves, traça uma meta ambiciosa para a Câmara dos Deputados nas eleições de outubro.

Atualmente com 13 parlamentares, a sigla pretende quase triplicar sua bancada e alcançar cerca de 35 deputados. No último pleito, em 2022, o partido saiu de 32 para 13 cadeiras, uma perda de 19 parlamentares.

Tudo sobre Eleições em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a coluna de Milena Teixeira, do portal Metrópoles, a legenda também tem realizado pesquisas com o objetivo de lançar um candidato ao governo de São Paulo. Paulo Serra é o nome escolhido.

Fator Ciro Gomes

Aécio Neves, articula nos bastidores o lançamento da candidatura de Ciro Gomes, filiado ao partido, à presidência da República nas eleições de outubro.

Ciro, que foi ministro nos governos Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), colocou seu nome à disposição para concorrer a governador do Ceará. Aécio, no entanto, afirmou à imprensa que fez um apelo ao aliado para que ele repense seu destino político.

Leia Também:

Vice-prefeita de Salvador deixa PDT e se filia a novo partido
Tagner Cerqueira consolida base em Camaçari com apoio de Ivandel Pires
Cenário definido: veja os partidos que mais cresceram na Bahia

O tucano, que voltou ao partido depois de mais de duas décadas, afirmou que vai analisar o convite, mesmo tendo se colocado como alternativa no Ceará, estado já governado por ele nos anos 1990.

"Estou construindo, até o momento, uma alternativa ao governo do Estado [do Ceará]. No entanto, um apelo, uma lembrança ou convocação como essa que me foi feita agora não pode ser considerada apenas um agrado ao meu sofrido coração", disparou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aécio Neves Ciro Gomes eleições 2026 psdb

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ciro Gomes pode ser novamente candidato ao Palácio do Planalto.
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Ciro Gomes pode ser novamente candidato ao Palácio do Planalto.
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Ciro Gomes pode ser novamente candidato ao Palácio do Planalto.
Play

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

Ciro Gomes pode ser novamente candidato ao Palácio do Planalto.
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

x