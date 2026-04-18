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MUDANÇA CONFIRMADA

Vice-prefeita de Salvador deixa PDT e se filia a novo partido

Ana Paula estava filiada ao PDT desde 2020 e foi candidata a vice-presidente em 2022

Redação
Por Redação

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Vice-prefeita de Salvador estava à frente da Secult desde fevereiro de 2025.
Vice-prefeita de Salvador estava à frente da Secult desde fevereiro de 2025. -

Após meses de especulação, a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, oficializou sua saída do PDT, partido ao qual era filiada desde 2020, e anunciou filiação ao União Brasil. A decisão ocorre após o afastamento do PDT do grupo de oposição.

O movimento foi previamente dialogado com a direção nacional e estadual do partido, em reunião realizada em Brasília, que contou com a participação do presidente nacional Carlos Lupi e do presidente estadual Félix Mendonça Júnior.

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Segundo a vice-prefeita, o processo foi conduzido com respeito, carinho e transparência. Ana Paula agradeceu ao PDT pela trajetória construída nos últimos anos.

“Sou grata ao partido pela confiança, pelo espaço de diálogo e pelas experiências que contribuíram para minha caminhada política. Fui indicada pelo partido a ser candidata a vice presidente da República, e por duas vezes vice prefeita de Salvador. Tenho carinho e respeito por Carlos Lupi, Félix Mendonça e todos os amigos e amigas do PDT. Me reuni primeiramente com Félix em Salvador, e em seguida fomos à Brasília conversar com Lupi, tudo foi feito com muito diálogo”, afirmou.

A gestora destacou que sua decisão está diretamente ligada ao grupo político ao qual integra na Bahia. “Tenho lado na gestão política do estado, que é o lado de ACM Neto, que revolucionou Salvador quando foi prefeito e que, junto com Bruno Reis, me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho. Estarei contribuindo com muita dedicação na construção da pré-campanha de ACM Neto ao governo do estado”, declarou.

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Futuro em aberto

Nestas eleições Ana Paula não deve concorrer a nenhum cargo eletivo, mas deve ser uma das coordenadoras da campanha de ACM Neto (União Brasil) ao Governo da Bahia.

Ele é constantemente lembrada como uma forte concorrente ao posto de candidata à Prefeitura de Salvador nas eleições de 2028, sucedendo o atual dono do cargo, Bruno Reis (União Brasil)

No início deste mês, ela deixou o comando da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) após pouco mais de um ano à frente da pasta. No lugar da vice-prefeita de Salvador, assume o então subsecretário de Cultura, Alexandre Reis.

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Tags:

ACM Neto Ana Paula Matos campanha eleitoral PDT política na Bahia União Brasil

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