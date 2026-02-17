Ana Paula exalta sucesso do Circuito do Campo Grande: “Surpreendente"

Vice-prefeita e secretária da Secult, Ana Paula Matos (PDT). - Foto: Luiza Nascimento | Ag. A TARDE

A vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos, exaltou o Carnaval noCircuito Osmar (Campo Grande) deste ano. Na avaliação dela, o sucesso de público no percurso do Centro da cidade foi um dos pontos altos da folia.

“Em 2024, a gente teve que fechar o circuito no sábado, e a gente resolveu com isso fortalecer já em 2025 o Campo Grande. A gente tirou o número de trios daqui, de 40 equipamentos para 29, e isso deu resultado, não precisamos mais fechar, mas de fato, de modo surpreendente, o domingo aqui foi o melhor dia de todos os tempos, com 700 mil pessoas. Então isso nos mostra que além da Super Terça, a gente vai ter que trabalhar o Super Domingo, a Super Segunda, e fortalecer o circuito do Campo Grande”, disse Ana Paula em entrevista ao Grupo A TARDE, nesta terça-feira, 17.

Na ocasião, a secretária fez um balanço e detalhou os números dos dias de festa momesca na capital baiana, em áreas como o turismo, economia e assistência social.

“A gente teve um aumento de 15% de turistas em Salvador. No dia de hoje chegou um navio com 5.200 turistas, amanhã para o Arrastão, vai chegar outro navio, com quase 3 mil turistas. A cidade está lotada, há uma movimentação de quase 3 bilhões de reais na economia, 250 mil empregos gerados, ampliação no cuidado com o Carnaval Social, com os filhos dos ambulantes, 601 crianças atendidas e acolhidas, alimentação, transporte, e o espaço Bora Ambulante”, informou.

Para Ana, a impressão do Carnaval de 2026 foi a melhor possível. “A sensação nossa é que foi o melhor Carnaval de todos os tempos. As pessoas estão falando isso, os artistas também. Salvador está na moda, e a gente vai trabalhar para que ela continue, para que a gente atraia recursos, gente, e uma vida melhor para todo mundo”, afirmou.

Mais gente que a Barra-Ondina

Segundo dados da Empresa Salvador Turismo (Saltur), os Circuitos Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho) registraram mais foliões que o Circuito Dodô (Barra-Ondina), nesta terça, último dia do Carnaval.

O presidente da Saltur, Isaac Edington, detalhou, em primeira mão ao GRUPO A TARDE, o número de pessoas no último dia da festa momesca nos principais percursos da capital baiana. Segundo Isaac, o público presente no Centro foi de quase 300 mil pessoas a mais do que na orla.

“Hoje, às 20 horas, nós já superamos em 600 mil pessoas o Carnaval do Centro contra 480 mil pessoas no Carnaval do Circuito Dodô. Ou seja, hoje nós temos mais pessoas participando do Carnaval do Centro. Coisa que era impensável no passado”, revelou o presidente da Saltur.

Nesta terça, o Campo Grande contou com grandes atrações desfilando em trios sem corda, como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Leo Santana, Margareth Menezes, BaianaSystem, entre outras estrelas da música local.