Aqui no Ilê fiz meu primeiro ato como secretária, diz Ana Paula Matos

Ana Paula Matos, secretária de Cultura e Turismo de Salvador, participou da saída do bloco Ilê Aiyê, no Curuzu - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

A vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), participou da emblemática cerimônia de saída do bloco Ilê Aiyê, neste sábado, 1, no Terreiro Ilê Acé Jitolú, no Curuzu. Ana Paula exaltou a representatividade do Ilê.

"A Bahia é isso. É o tambor, é o Ilê e é história. Aqui fiz o meu primeiro ato, como secretária de Cultura e Turismo da capital baiana, que foi a reforma da sede, no valor de R$ 5 milhões, para levar climatização e uma melhor acústica", lembrou.

Ana traçou uma perspectiva de trabalho na nova Pasta.

"É fazer um trabalho de cultura nas comunidades, para que todas as pessoas tenham direito não só ao Carnaval, como também para sustentar as famílias com dignidade. O talento, o povo baiano já tem, e as oportunidades temos que criar juntos", explicou.