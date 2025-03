Jerônimo enaltece parceria com a Prefeitura e defende ambulantes

Jerônimo destacou parceria com a Prefeitura - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) marcou presença, no final da tarde deste sábado, 1º, no Circuito Osmar (Campo Grande), e falou do balanço positivo na área da segurança e saúde do Carnaval de Salvador 2025, desde o início oficial da folia, na última quinta-feira, 27.

Jerônimo destacou a parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado para os saldos positivos, principalmente na segurança pública. “Antes de ontem, 140 itens, entre facas e tesouras, foram apreendidas”, comentou o governador sobre o trabalho de prevenção nos portais e as tecnologias ampliadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O gestor ainda comentou sobre as viagens frequentes para cidades do interior, como Barreiras, onde ele esteve na sexta-feira, 28, para acompanhar o Carnaval do município do Oeste da Bahia.

Em coletiva de imprensa, Jerônimo Rodrigues ainda falou sobre a importância dos trabalhadores da folia, desde os artistas até os ambulantes, catadores de resíduos, cordeiros e também da imprensa. “Espero que em 2026 a gente possa aumentar os portais para garantir a tranquilidade das pessoas que vem”, explicou o governador, a respeito das metas da folia no próximo ano.

Jerônimo completou: “Precisamos aumentar a alimentação para os cordeiros, cuidar dos banheiros das pessoas que trabalham nas ruas”.