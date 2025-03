Beco das Cores tem programação diversificada neste sábado, 1º

Beco das Cores - Foto: Lucas Moura | Secom PMS

O Beco das Cores, localizado na Rua Dias D’Ávila, próximo ao Farol da Barra, segue com uma programação diversificada neste sábado, 1º, no Carnaval de Salvador 2025. O espaço recebe artistas e DJs que trazem uma mistura de estilos e influências, reforçando o caráter plural do evento.

Até às 2h deste domingo, 2, o público poderá acompanhar as apresentações de Pedro Chamusca, Chrystal Ceuta, MU540, Bruxa Braba e Bad Sista, nomes que transitam por diferentes vertentes da música eletrônica e alternativa. Encerrando a programação da noite, o DJ Naylson, que já se apresentou em países como Espanha, Portugal, Suíça e Irlanda, assume os decks a partir das 00h30.

Com 15 anos de carreira e passagens por grandes festivais brasileiros, Naylson destaca a singularidade do evento: “Já toquei em diversos lugares pelo mundo, mas o Carnaval de Salvador tem uma energia única. É um dos eventos mais democráticos e diversos que existem”, afirma o DJ.

Confira a programação completa:

17h - 18h30 | Pedro Chamusca

18h30 - 20h | Chrystal Ceuta

20h - 21h30 | MU540

21h30 - 23h | Bruxa Braba

23h - 00h30 | Bad Sista

00h30 - 02h | DJ Naylson