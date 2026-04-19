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ORIENTE MÉDIO

Lula chama guerra com Irã de “maluquice” em discurso na Alemanha

Presidente voltou a criticar alta do preço dos combustíveis

Ane Catarine
Por

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Lula na Alemanhã
Lula na Alemanhã -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar os Estados Unidos neste domingo, 19, e afirmou que o Brasil é um dos países menos afetados pela “maluquice da guerra feita contra o Irã”.

A declaração foi feita durante discurso na abertura da Feira Industrial de Hannover, na Alemanha, ao comentar o impacto do conflito no preço dos combustíveis.

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“O Brasil é um dos países menos afetados pela maluquice da guerra feita com o Irã. Nós não estamos sofrendo o aumento do preço do petróleo como muitos países estão sofrendo, porque o governo tomou medidas, e o Brasil só importa 30% do seu óleo diesel”, disse.

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Lula também afirmou ser “urgente” encontrar alternativas aos combustíveis fósseis e destacou o potencial do país para produzir o “hidrogênio verde mais barato do mundo”.

Viagem à Europa

Lula chegou a Hannover na manhã deste domingo para uma reunião com o chanceler Friedrich Merz e foi recebido com honras militares no Palácio de Herrenhausen.

Desde a última sexta-feira, 17, ele está em agenda na Europa. Após passagem pela Espanha, segue da Alemanha para Portugal, de acordo com a programação oficial.

A previsão é de retorno ao Brasil na próxima quarta-feira, 22.

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