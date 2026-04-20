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TROCA

Com Lula fora, Alckmin nomeia novo ministro filiado ao seu partido

Paulo Henrique Rodrigues Pereira assume o comando do Ministério do Empreendedorismo

Redação
Por Redação

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Alckmin nomeou novo ministro do Empreendedorismo.
Alckmin nomeou novo ministro do Empreendedorismo. -

O Ministério do Empreendedorismo, Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte tem um novo chefe. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP) exonerou Taddeu Alencar e nomeou Paulo Henrique Rodrigues Pereira para o comando da pasta.

A saída se deu oficilamente a pedido. Alckmin assinou a exoneração porque exerce a Presidência da República no lugar de Lula nesta semana. O presidente está na Europa.

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Paulo Henrique é professor de Direito USP e ex-Secretário Nacional de Justiça durante a gestão de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

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Paulo Henrique é filiado ao PSB e ligado ao prefeito de Recife, João Campos, que indicou o nome a Lula. Ele também teve o apoio do ex-governador de São Paulo, Márcio França, uma das principais lideranças da legenda.

Tadeu irá para uma assessoria especial na vice-presidência. Posteriormente, deve assumir o mandato de deputado federal em maio. Para isso, foi feito um acordo em que dois deputados do PSB de Pernambuco se licenciarão para que ele possa assumir.

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Tags:

Exoneração de Cargo Geraldo Alckmin micro e pequenas empresas Ministério do Empreendedorismo Paulo Henrique Política brasileira

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