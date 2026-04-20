Gilmar Mendes protocola notícia-crime contra Zema por fake news

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Gilmar Mendes e Romeu Zema - Foto: Nelson Jr./SCO/STF e Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, protocolou uma notícia-crime contra o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo), e pediu que ele seja investigado no inquérito das fake news. O caso está sob sigilo.

De acordo com informações da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a solicitação foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, que enviou o material à Procuradoria-Geral da República (PGR).

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Entenda o caso

A iniciativa de Gilmar ocorreu após Zema publicar, no mês passado, um vídeo nas redes sociais em que bonecos que imitam os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli simulam uma conversa.

No conteúdo, o fantoche que representa Toffoli pede a suspensão da quebra de seus sigilos, determinada pela CPI do Crime Organizado, e o boneco de Gilmar atende ao pedido em troca de uma suposta “cortesia” em um resort.

Na notícia-crime, Gilmar afirma que o vídeo atinge a honra dos ministros e a imagem do Supremo.

Segundo ele, o material usa edição profissional e recursos de “deepfake” para simular vozes e criar um diálogo inexistente, com o objetivo de descredibilizar a Corte e promover o autor da publicação.