Em Salvador, Zema nega fragmentação da direita e reafirma candidatura

Zema e Aleluia falaram com a imprensa neste sábado, 24, em Salvador. - Foto: Divulgação

O governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), cumpriu agenda em Salvador na manhã deste sábado, 24. Em conversa com a imprensa no Hotel Quality, no bairro do Stiep, o mineiro negou que a direita esteja fragmentada e rebateu as críticas sobre uma suposta fragmentação da direita e defendeu a presença de vários nomes do campo conservador no pleito.

“A direita não está fragmentada. A direita tem vários candidatos e isso, ao contrário do que se imagina, a fortalece. Mais candidatos pela direita significa mais votos para a direita e no segundo turno nós estaremos todos juntos”, disse.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na avaliação do governador, o lançamento de múltiplas candidaturas é uma estratégia válida para minar os votos do presidente Lula (PT) nos estados, contribuindo para um desempenho mais robusto no segundo turno.

“Então essa questão que a direita precisa ter um candidato é lorota. Não é verdade. Se eu for candidato em Minas, com certeza, vou levar mais votos do que outro. Em Goiás, o governador de lá [Ronaldo Caiado, do União Brasil], a mesma coisa. No Paraná, a mesma coisa. Então isso significa mais votos e esses votos irão para o segundo turno”, afirmou.

“No segundo turno nós estaremos todos juntos. Um candidato a mais significa votos a mais, e esses votos irão para o segundo turno”, completou.

Palanque na Bahia

Ao lado de Zema na agenda em Salvador, estava o pré-candidato do Novo Governo da Bahia, José Carlos Aleluia, que voltou a defender a candidatura própria do partido como uma das principais forças de oposição ao PT, tanto no estado quanto no cenário nacional.

“Romeu Zema é um governador com reconhecida capacidade de gestão e já consolidado no cenário nacional. Aproveitamos esse momento para alinhar diretrizes e estratégias com o objetivo de enfrentar o PT, que tem conduzido a Bahia e o Brasil por um caminho equivocado. No estado, vemos um governo sem capacidade de resposta para problemas centrais, como a violência, que hoje é uma das demandas mais urgentes da população. No plano nacional, o país segue sob práticas que já demonstraram seus limites”, afirmou Aleluia.

Ao comentar as perspectivas eleitorais do partido no estado, Aleluia destacou que o Novo segue em diálogo para a formação de uma chapa competitiva para as eleições.

“Estamos dialogando para construir uma chapa majoritária capaz de apresentar uma alternativa real aos baianos. A população conhece nossa trajetória e nossa experiência. Fui deputado federal por seis mandatos e atuei na gestão de órgãos estratégicos do setor energético. Com essa experiência, vamos trabalhar para montar uma chapa forte, tanto para o Governo do Estado quanto para as disputas ao Senado, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa”, completou.