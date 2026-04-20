EXPECTATIVA
Fim da escala 6x1: Governo estima data para que proposta seja aprovada
Lula esperava que a iniciativa fosse aprovada até o Dia do Trabalhador, em 1º de maio
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O presidente Lula (PT) acredita que a proposta sobre a redução na jornada de trabalho com o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho por um de descanso) será aprovada até o fim de maio.
A expectativa é de que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) seja aprovada nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.
Na sequência, o presidente da Casa Legislativa, Hugo Motta (Republicanos-PB), já deve anunciar a criação de comissão especial e designar um relator que seja favorável à proposta.
A intenção inicial de Lula era que a iniciativa fosse aprovada até o Dia do Trabalhador, em 1º de maio. A demora na tramitação da proposta, porém, adiou os planos do petista.
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Transição
No Congresso Nacional, tem ganhado força a defesa de adoção de uma regra de transição para que a iniciativa privada se adeque à mudança. A informação é da CNN.
A base governista, contudo, foi orientada a atuar por um efeito imediato da escala 5x2. Isso porque a iniciativa se tornou uma aposta do presidente para a disputa à reeleição.
A avaliação é de que uma regra de transição pode diluir o apoio à proposta junto ao eleitorado e, assim, ter pouco impacto na aprovação do petista.
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