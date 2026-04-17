ANO ELEITORAL
Após pedido de vista, Motta corre para destravar PEC da escala 6x1
Manobra do presidente da Câmara agiliza análise do texto; entenda
Após um pedido de vista adiar a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pode acabar com a escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou uma sessão no plenário para esta sexta-feira, 17, com o objetivo de acelerar a tramitação.
O movimento ocorre porque o regimento interno exige a realização de duas sessões no plenário após um pedido de vista para que a proposta volte a ser analisada na comissão. Na quinta-feira, 16, também teve sessão.
O pedido de vista foi apresentado na última quarta-feira, 15, pelos deputados Lucas Redecker e Bia Kicis, o que interrompeu a votação.
Prioridade máxima
Ao convocar sessões mesmo em um dia que normalmente não há atividades na Casa, Motta tenta cumprir o intervalo regimental mais rapidamente e destravar a análise da PEC na CCJ, prevista para ser retomada em 22 de abril.
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A estratégia faz parte do plano de levar a PEC 8/2025 ao plenário entre o fim de maio e o início de junho. Em ano eleitoral, o presidente da Câmara entendeu que a matéria tem forte apreço popular.
Mesmo com o envio de um projeto de lei sobre o tema pelo governo federal, Motta mantém a prioridade na PEC.
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