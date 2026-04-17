Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ANO ELEITORAL

Após pedido de vista, Motta corre para destravar PEC da escala 6x1

Manobra do presidente da Câmara agiliza análise do texto; entenda

Ane Catarine
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta -

Após um pedido de vista adiar a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pode acabar com a escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou uma sessão no plenário para esta sexta-feira, 17, com o objetivo de acelerar a tramitação.

O movimento ocorre porque o regimento interno exige a realização de duas sessões no plenário após um pedido de vista para que a proposta volte a ser analisada na comissão. Na quinta-feira, 16, também teve sessão.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O pedido de vista foi apresentado na última quarta-feira, 15, pelos deputados Lucas Redecker e Bia Kicis, o que interrompeu a votação.

Prioridade máxima

Ao convocar sessões mesmo em um dia que normalmente não há atividades na Casa, Motta tenta cumprir o intervalo regimental mais rapidamente e destravar a análise da PEC na CCJ, prevista para ser retomada em 22 de abril.

Leia Também:

Fim da escala 6x1 é travada na CCJ após pedido da oposição
Escala 6x1: Hugo Motta reage após Lula enviar projeto ao Congresso
Fim da escala 6x1: Paulo Azi vota a favor, mas faz recomendações
Fim da escala 6x1: CCJ mantém votação da PEC após PL do governo Lula

A estratégia faz parte do plano de levar a PEC 8/2025 ao plenário entre o fim de maio e o início de junho. Em ano eleitoral, o presidente da Câmara entendeu que a matéria tem forte apreço popular.

Mesmo com o envio de um projeto de lei sobre o tema pelo governo federal, Motta mantém a prioridade na PEC.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados escala 6x1 hugo motta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta
Play

Cientista político analisa as lições da montagem das chapas majoritárias na Bahia

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta
Play

Nova regra da nota fiscal: pescador artesanal da Bahia será afetado?

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta
Play

Prefeito da oposição rasga elogios a Jerônimo e rebate críticos: “Falam por falar”

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

x